Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 8 glasov Ocenite to novico! Postojanka na Krnu, ena od petih objektov v lasti novogoriškega Planinskega društva, bo odprta do konca septembra, po izkušnjah iz preteklih let morebiti celo dlje, meni Rutar. Foto: Wikipedia//Spid3rM Dodaj v

Z avgustom je spet odprto Gomiščkovo zatočišče na Krnu

Novogoriški planinci so popravili vodohran

1. avgust 2018 ob 16:00

Nova Gorica - MMC RTV SLO

Konec lanske sezone je v Gomiščkovem zavetišču na Krnu odpovedala sončna elektrarna, maja letos pa so planinci ugotovili še, da je strela močno poškodovala vodohran ob postojanki. Novogoriški planinci so najprej pokrpali vodni zbiralnik in v lastni režiji izpeljali okoli 10.000 tisoč evrov vredno naložbo.

Julija je stekel tudi dogovor s Slovensko vojsko, ki je za novogoriško Planinsko društvo na Krn prepeljala ves potreben material za obnovo elektrarne. 21. julija je na primorskem Triglavu, kot pravijo Krnu, zasvetila luč iz nove sončne elektrarne, ki bo pokrivala tudi vse potrebe za delovanje zavetišča, ne nazadnje tudi davčne blagajne, ki je nujna tudi v takih objektih, kot so planinske koče oz. postojanke.

Stroške obnove bodo pokrili z lastnimi sredstvi, je povedal predsednik društva Branko Rutar: "Sama sončna elektrarna, s prevozi in vsem, nas je stala približno deset tisoč evrov ali še kakšen evro več."

Z avgustom se torej začenja sezona v postojanki, ki ponuja prenočišče za 45 ljudi, dodaja: "Po navadi so to skupine, ki so napovedane. Za avgust imamo že ogromno rezervacij."

Postojanka na Krnu, ena od petih objektov v lasti novogoriškega Planinskega društva, bo odprta do konca septembra, po izkušnjah iz preteklih let morebiti celo dlje, meni Rutar.

Zdenka Tomulić, Radio Koper