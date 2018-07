Z avtobusom na letališča v Benetke in Treviso

Avtobus bo vozil petkrat na dan

25. julij 2018 ob 13:35

Ljubljana - MMC RTV SLO

Nova potovalna pridobitev pri nas – avtobus Nomago shuttle bus – bo Ljubljano povezovala z letališči v Benetkah in Trevisu. Avtobus bo vozil petkrat na dan, nakup vozovnic pa bo mogoč prek posebne spletne platforme.

Avtobus bo vozil po fiksnem urniku s petimi vožnjami dnevno v eno in v drugo smer. "Vozovnice za Nomago shuttle bus lahko potniki kupijo prek spletne platforme za nakup vozovnic. Ta ponuja hiter nakup in prijazno uporabniško izkušnjo vsem našim potnikom. Hkrati pa je vozovnice mogoče kupiti tudi neposredno pri vozniku," pojasnjuje Marjan Beltram, izvršni direktor za turizem in storitve mobilnosti.

Uspešna združitev

Različni avtobusni prevozniki so se pod eno blagovno znamko in enotno družbo povezali zaradi celovite ponudbe, ki naj bi postala svetovno konkurenčna, so sporočili iz podjetja. Pod blagovno znamko so se združili ponudniki avtobusnih prevozov Avriga, Izletnika Celje in podjetja Promet Mesec.

Dolgoročna poslovna strategija Nomaga pa je povezava do vseh pomembnih letališč v regiji Alpe-Adria oziroma od Benetk do Dubrovnika, so še sporočili iz podjetja.

K. Ši.