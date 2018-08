Z vlakom iz Ljubljane v Trst že prihodnji mesec

Vlak bo z Italijo povezal več slovenskih krajev

25. avgust 2018 ob 13:42

Ljubljana - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Septembra bo znova vzpostavljena železniška povezava med Trstom in Ljubljano. Vlak, ki bo vozil dvakrat dnevno, ne bo povezoval le Trsta in Ljubljane, pač pa celotno italijansko deželo s kraji na slovenski strani.

Vlak med Trstom in Ljubljano bo od 9. septembra naprej vozil dvakrat dnevno, je povedal Miloš Rovšnik, pomočnik direktorja Slovenskih železnic. Vlak ne bo povezoval le dveh mest, pač pa bo slovenske Postojno, Pivko, Sežano in Divačo zbližal s celotnim območjem Furlanije - Julijske krajine.

Na vlaku bo skoraj 300 sedežev in prostor za kolesa. "Vožnja med Ljubljano in Trstom bo, glede na to, da bo ta vlak regionalnega značaja, trajala dobri dve uri in dvajset minut, s postankom na Opčinah," pravi Rovšnik

Železniška povezava bo vzpostavljena s podporo evropskega projekta s področja mobilnosti Crossmoby, na pobudo dežele Furlanije - Julijske krajine ter v dogovoru med Slovenskimi železnicami in italijansko železniško družbo Trenitalia.

Z italijansko železniško družbo Trenitalia so se dogovorili tudi o cenah vozovnic. Tako bodo potniki za vožnjo v eno smer na primer med Ljubljano in Trstom odšteli 8 evrov, iz Sežane do Trsta dva evra, iz Ljubljane do letališča Ronki pa 11,60 evra.

Ob tem Rovšnik dodaja, da se bodo prevozniki ob vzpostavitvi povezave povezali tudi s turističnimi agencijami in ponudniki turističnih storitev.

K. Ši., Tjaša Lotrič (Radio Slovenija)