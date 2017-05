Za gradnjo dubajskega megaletališča še dodatne tri milijarde posojil

Končano naj bi bilo do leta 2025

15. maj 2017 ob 12:16

Dubaj - MMC RTV SLO/Reuters

Dubajske oblasti so s konzorcijem bank dosegle dogovor, s katerim bodo banke za razširitev in razvoj dubajskih letališč namenili dodatne tri milijarde dolarjev.

Prenova letališča Dubai International ter izgradnja oz. razširitev letališča Al Maktoum International bo predvidoma stala več milijard (okoli 32) dolarjev, 12 mednarodnih in lokalnih bank (Abu Dhabi Commercial Bank, Abu Dhabi Islamic Bank, Bank of China, Citibank, Dubai Islamic Bank, First Abu Dhabi Bank, HSBC, Industrial and Commercial Bank of China, Intesa Sanpaolo, JPMorgan, Noor Bank in Standard Chartered) pa je v okviru megaposla družbi, ustanovljeni posebej za ta namen, odobrilo tri milijarde ameriških dolarjev posojil.

Dvodelno posojilo

1,63 milijarde dolarjev klasičnega posojila bodo Dubajci vračali sedem let, sočasno pa so banke družbi odobrile še idžaro - v islamskem bančništvu gre za neke vrste lizinško posojilo - v višini 1,48 milijarde dolarjev, pretvorjeno v dirhame.

Gre za še en korak v gradnji oz. razširitvi letališča na obrobju Dubaja, poimenovanega Al Maktoum International, ki so ga uradno odprli leta 2010, a ga bodo v naslednjih letih močno razširili. Prek njega naj bi tako leta 2022, ko bo bolj ali manj zgrajeno, že potovalo 120 milijonov potnikov, tri leta pozneje pa že 146 milijonov.

Velikopotezni načrti modernizacije infrastrukture

Letališče, ki bo po načrtih tako postalo dubajsko osrednje in sedež njihove letalske družbe Emirates, je sicer le kamen v mozaiku velikopoteznih načrtov za modernizacijo (že sicer ne ravno zastarele) infrastrukture, ki jih imajo dubajske oblasti. Sočasno z izgradnjo največjega letališča na svetu, ki bo imelo pet vzporednih stez, poleg več kot 120-milijonske letne kapacitete potnikov pa bodo na njem na leto pretovorili tudi več kot deset milijonov ton tovora, bodo v okviru omenjenega projekta tudi dogradili oz. razširili sistem podzemne železnice.

Projekt, ki bo v celoti končan najpozneje do leta 2025, v veliki meri pa že do leta 2020, ko bo Dubaj gostil razstavo World Expo, je pred slabimi tremi leti (septembra 2014) napovedal dubajski šejk Mohamed bin Rašid Al Maktum in za njegovo izgradnjo odobril 32 milijard ameriških dolarjev.

T. K. B.