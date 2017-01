Za najboljši hotel na svetu izbrana butična Aria v Budimpešti

Nagrade podelili že 15. zapored

25. januar 2017 ob 14:28

New York - MMC RTV SLO

Hotel Aria, ki stoji v madžarski prestolnici, so obiskovalci globalnega turističnega portala Tripadvisor v tradicionalni vsakoletni akciji izbrali za najboljšega letošnjega leta.

Butični hotel leži v samem središču Budimpešte, v neposredni bližini bazilike sv. Štefana, bil izbran med več kot 7.160 nastanitvenimi objekti v 117 državah, uporabniki portala pa so mu namenili najvišjo možno oceno - zeleno se je obarvalo pet od petih ocenjevalnih krogcev.

O njem je spisanih 721 mnenj gostov, ki jih TripAdvisor deli v pet katergorij - povsem zanič, slabo, povprečno, zelo dobro in izjemno. Niti eden od gostov Arie ni uvstil v najslabši dve kategoriji, da je povprečen, sta menila dva, 23 ji je podelilo oceno zelo dobro, kar 568 gostom pa se je hotel zdel izjemen.

Interijer posvečen glasbi

Nad Ario bdi butična hotelska veriga Library, ki ima svoje nastanitvene kapacitete tudi v Pragi, Torontu in New Yorku. Zmagovalni hotel je tematsko obarvan, saj so vsa štiri krila posvečena različnim zvrstem glasbe - klasični in sodobni glasbi ter operi in džezu.

Gostje hvalijo predvsem odlično lokacijo, zanimiv dizajn, okusen zajtrk, prijazno osebje, wellness in hotelski bar na strehi, ki ponuja prekrasen razgled. Za Ario sta se uvrstila hotel Mandapa na Baliju in torinski hotel Palace.

Zmagovalci podkategorij

Uporabniki portala so izbrali še zmagovalce v posameznih hotelskih podkategorijah.

Med majhnimi hoteli je slavil The Oberoi Vanyavilas v Indiji, med luksuznimi kostariški Nayara Springs, med družinskimi Cavallino Bianco Family Spa Grand Hotel v Italiji, za najlepši romantični kotiček so okronali The Place Luxury Boutique Villas na Tajskem, najboljše razmerje med ceno in kakovostjo pa jim je ponudil angleški hotel Elm Tree.

Velika Britanija se lahko pohvali tudi z zmagovalcem v katergoriji gostišč - naziv je dobil Bindon Bottom B&B, najboljše usluge pa ponuja Lawton Court Hotel v Walesu.

Zmagovalna deseterica najboljših hotelov 2017:

1. Aria Hotel - Budimpešta, Madžarska

2. Mandapa, - Ubud, Indonezija

3. Turin Palace Hotel - Torino, Italija

4. Hotel The Serras - Barcelona, Španija

5. BoHo Prague Hotel - Praga, Češka

6. Portrait Firenze - Firence, Italija

7. Shinta Mani Resort - provinca Siem Reap, Kambodža

8. Hanoi La Siesta Hotel & Spa - Hanoj, Vietnam

9. Tulemar Bungalows & Villas - provinca Puntarenas, Kostarika

10. JA Manafaru - atol Haa Alif, Maldivi

T. H., foto: EPA