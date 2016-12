Za silvestrsko večerjo na obali tudi več kot 200 evrov

Cene se začnejo pri 50 evrih

30. december 2016 ob 17:51

Portorož/Izola/Piran/Koper - MMC RTV SLO

Sončno vreme, prijetne temperature ter številni dogodki so tudi za novoletne praznike na slovensko obalo privabili kar nekaj turistov. Hoteli bodo za silvestrovo skoraj polno zasedeni, pestra pa je tudi ponudba silvestrskih večerij.

Cene silvestrskih večerij se začnejo pri približno 50 evrih, za najdražjo pa bo potrebno odšteti kar 225 evrov.

50 evrov bodo za večerjo odšteli gostje restavracije Karjola v Marezigah, kjer bo tudi glasbena spremljava v živo. Za zabavo z večerjo v Casinoju Carnevale pa bo potrebno odšteti 70 evrov.

V Izoli se cene gibljejo med 60 in 110 evri. V priznani izolski restavraciji, kjer veliko pozornosti namenjajo lokalnim pridelkom, bodo gostom za Silvestrovo med drugim ponudili tudi marinirane gambere z ingverjem in jadranske kalamare na solato, kapesante na bučni kremi, gratinirano polento z bakalarjem, svežimi tartufi in rakci na brodet, file brancina po beneško, koromačev pire z istrsko belico in pasiran grah z limoninim oljčnim oljem, sočno pečen biftek v nežni omaki zelenega popra, sladico ter kislo-pekočo juho v zgodnjih jutranjih urah.

Najdražji so obroki v Portorožu, kjer se cene večerij začnejo pri 75 evrih. V restavraciji Sofia v hotelu Kempinski Palace Portorož pa bo za silvestrski meni potrebno odšteti 225 evrov.

Hotelirji sicer poleg kulinaričnega razvajanja svojim gostom ponujajo tudi glasbene programe s plesom, novoletni brunch, kopanje v bazenu ob soju sveč in podobno.

Hoteli zelo dobro zasedeni

V občini Piran so med 24. in 29. decembrom našteli 19.300 hotelskih nočitev oziroma za štiri odstotke več kot v primerjavi z enakim obdobjem lani. Med gosti prevladujejo tujci, ki so ustvarili skoraj dve tretjini vseh nočitev - največ je bilo Italijanov, Avstrijcev in Nemcev.

V Kopru je zasedenost v tem času približno 80-odstotna, v izolski občini pa poudarjajo, da je bilo že leto 2015 rekordno, letos pa je število nočitev naraslo še za dodatnih šest odstotkov.

P. B.