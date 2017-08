"Zamorec Bill": Utah v boju za ohranitev "rasističnega" imena kanjona

Turisti zgroženi nad imenom

5. avgust 2017 ob 18:13

Moab - MMC RTV SLO, AP

V ameriški zvezni državi Utah je strokovni odbor za zemljepisna imena glasoval za ohranitev imena kanjona, ki je zaradi rasističnih podtonov v zadnjih letih postalo problematično.

Komisija je z osmimi glasovi za in dvema proti tako odločila, da se ime kanjona Zamorec Bill (Negro Bill) ohrani, priporočilo pa poslala na državno komisijo za zemljepisna imena, ki bo končno odločitev podala do konca leta, s tem pa - recimo - naredila konec dolgi in burni javni razpravi.

Kot je v svoji odločitvi utemeljila utaška komisija, so za ohranitev imena glasovali zaradi neenotnih in nasprotujočih si mnenj manjšinskih skupin. Odločilno je bilo mnenje referenčne Nacionalne zveze za napredek temnopoltih ljudi (NAACP), ki je menila, da ime ni žaljivo in ohranja zgodovino kanjona, poimenovanega po temnopoltem rančarju in zlatokopu Williamu Grandstaffu, čigar živina se je pasla na tem območju konec 19. stoletja.

Ime Zamorec Bill je sicer staro 50 let, predtem se je kanjon imenoval Črnuh Bill (Nigger Bill), kar pa v času, ko so ZDA doživljale rasno revolucijo, preprosto ni bilo sprejemljivo.

Nič bolj neprijetna kot Afroameričan?

Jeanetta Williams, predsednica tamkajšnje veje NAACP-ja, je priznala, da je ob besedi zamorec lahko nekaterim neprijetno, da pa z njo ni nič narobe. Kot je pojasnila, tudi nekatere temnopolte skupine v svojih imenih še vedno uporabljajo omenjeno besedo, denimo Nacionalni svet zamork (NCNW).

"Če bi besedo nevtralizirali, bi s tem uničili zgodovino in njeno ozadje," meni Williamsova. "Gre za besedo, ki jo v povezavi z zgodovino pogosto uporabljamo, je v naslovih ... Nič bolj neprijetno ni reči zamorec, kot je reči Afroameričan ali temnopolt."

"Nesprejemljivo"

A kot poroča AP, se vsi ne strinjajo. Član utaške komisije Martina Luthra Kinga mlajšega, ki je predlagala preimenovanje, da bi s tem "pospravili tako brezsramni rasizem v zgodovinske anale", je ogorčen. "Nepojmljivo je, da se danes, v 21. stoletju, razumnim, inteligentnim ljudem, za katere vem, da imajo dobro srce, zdi sprejemljivo, da še naprej dovoljujejo taka imena," je dejal Jasen Lee, ki meni, da tovrstna imena njegovi zvezni državi ne delajo nobenih uslug.

Komisiji MKL-ja se zdi ime zamorec rasistično in meni, da bi bil skrajni čas, da se ime spremeni. "Z umikom rasno žaljive oznake iz imena priljubljenega kanjona bi svetu sporočili, da je Utah končno napredoval v državo, kjer se tako očitna brezčutnost ne trpi in ne sprejema več," so zapisali pred glasovanjem, po njem pa sporočili, da so razočarani.

Turistični magnet

Slikoviti kanjon z rdečimi skalami in naravnimi mostovi je priljubljena pohodniška točka na jugovzhodu Utaha, blizu Moaba, znanega kot izhodišča za številne znane narodne parke, kot sta Arches in Canyonlands. To območje zaradi svojih naravnih lepot in pohodniških poti privablja turiste z vsega sveta in prav ti so bili pravzaprav tisti, ki so večkrat opozorili na neprimernost imena kanjona Zamorec Bill.

Ime je tako predmet dolgoletne razprave, prvič pa so o preimenovanju glasovali leta 1999, a predlog ni dobil zadostne podpore. Po vztrajnem zavračanju je svet okrožja Grand, v katerem kanjon leži, pod pritiskom predvsem turistov januarja glasoval o preimenovanju in kažipote za Zamorca Billa začasno zamenjal s kažipoti Pešpot Grandstaff.

Na tisti točki se je vmešala utaška komisija za zemljepisna imena, ki trdi, da odločitev ni bila lahka, a da so - zaradi nasprotujočih si mnenj - nazadnje glasovali za staro ime.

K. S.