Zapreti španske stopnice ali ne? Rimljani se ne morejo poenotiti.

Bomo kmalu plačevali vstopnino?

20. januar 2017 ob 20:15

Rim - MMC RTV SLO

Pobuda, da bi bilo treba Španske stopnice - monumentalno stopnišče v samem jedru italijanske prestolnice - zapreti za javnost, ali pa turistom sedenje na njih vsaj zaračunati, je naletela na močan odpor.

Paolo Bulgari, mož na čelu luksuzne draguljarske hiše, je prepričan, da bi bilo treba omejiti dostop javnosti do stopnic, ki povezujejo dva čudovita rimska trga, Piazzo di Spagna in Piazzo Trinità dei Monti nad njim. Njegovo mnenje ni čisto brez teže: hiša Bulgari je za lansko obnovo Španskih stopnic plačala več kot milijon in pol evrov.

V resnici so se prvi podobni predlogi pojavili že leta 2015, ko je gruča nizozemskih nogometnih huliganov poškodovala Berninijev vodnjak Fontana della Barcaccia, ki stoji pri dnu stopnic. Restavracija dragocenega spomenika je bila končana tik pred "intervencijo" barbarov.



Vstopnina za počitek na "svetem kraju"?

Bulgari zdaj predlaga prepoved sedenja na stopnicah, hkrati pa naj bi postavili tudi ograjo ali inštalacijo iz pleksistekla, ki bi vsaj ponoči preprečevala vandalizem. Slavni umetnostni zgodovinar Vittorio Sgarbi bi šel še korak dlje: v svoji kolumni za revijo Oggi je predlagal, da bi ljudem zaračunavali "simboličen" evro ali dva v zameno za posedanje "na tem svetem kraju". Tako bodo v spomeniku uživali le tisti, ki res cenijo njegov pomen, pravi.

"Arhitektura je za ljudi, ne pa muzejski artefakt"

Med nasprotniki nove pobude je najglasnejša arhitekturna kritičarka Emilia Giorgi, ki pogosto piše o prepletenosti arhitekture, družbe in kulture. "Mesto ni slika ali skulptura - mesto je prostor, kjer vsi živimo," opozarja. "Za kakovost italijanskih mest je najpomembnejša ravno ideja javnega prostora, ki si ga lahko delimo. Arhitektura, še posebej rimska arhitektura, je bila zgodovinsko ustvarjena za ljudi. Brez ljudi je le še objekt v vitrini in ta proces muzejifikacije je nevaren." Skrbi jo tudi, kaj bi pomenilo, če bi zasebno podjetje lahko narekovalo, kako naj se upravlja javne površine.

Sabina Carbonara Pompei, profesorica z Univerze v Ferrari in izvedenka za arhitekturo 18. stoletja, opozarja, da je spomenik vedno služil kot povezava med dvema trgoma in da bi bilo vsako ograjevanje v nasprotju z njegovim prvotnim namenom. "Rimljani so stopnišče zelo hitro vzeli za svoje, o čemer pričajo stare grafike in fotografije iz 19. stoletja, in od nekdaj je živelo v tem duhu."

Pozabite na spontan piknik

Španske stopnice so trenutno brezplačno dostopne vsem, je pa prepovedano na njih jesti. Ukrep je uvedla nova rimska županja Virginia Raggi, ki je določila tudi večjo prisotnost policistov v bližini spomenika. Že leta 2015 so sprejeli zakon, ki prepoveduje smetenje: za najbolj problematične so se izkazali ogorki cigaret in prežvečeni žvečilni gumiji.

