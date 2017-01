Zaradi požara žičnica na Veliko planino nekaj dni ne bo obratovala

Zagorelo v gostinskem lokalu

30. januar 2017 ob 19:53

Kamnik - MMC RTV SLO

Zagorelo je v gostinskem lokalu pri nihalki na Veliko planino ter objekt močno poškodovalo, zato bo v prihodnjih dneh nihalka obratovala zgolj v nujnih primerih.

Po neuradnih podatkih naj bi škoda zaradi požara znašala približno 200 tisoč evrov, ogenj pa je gasilo več kot 40 gasilcev iz Kamniške Bistrice in Kamnika.

"V požaru je pogorelo ostrešje in večina inventarja, tako da gostilna ne obratuje, in dokler je ne bomo sanirali, tudi ne bo obratovala. Računamo, da nam bo sanacija uspela nekje do poletne sezone," je za TV Slovenija pojasnil direktor družbe Velika planina Leon Keder.

V požaru pa je bil poškodovan tudi sistem prodaje vozovnic za nihalko. Nov sistem bodo skušali postaviti čim prej, do takrat pa bodo na Veliko planino vozili zgolj v nujnih primerih.

Za družbo, ki skuša oživiti Veliko planino in jo potegniti iz rdečih številk, je požar sicer precej velik udarec, saj so v preteklem letu pozitivno poslovali ravno zaradi boljše gostinske ponudbe. "K temu je pripomogla tudi ta gostilna. Želimo jo čim prej obnoviti in jo postaviti spet na noge," je še dodal Keder.

Več si lahko ogledate v spodnjem prispevku.

P. B., Miro Štebe (Televizija Slovenije)