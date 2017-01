Zaradi vlaka Beograd-Kosovska Mitrovica rožljanje z orožjem

Policija na več postajah vlaka

14. januar 2017 ob 19:04,

zadnji poseg: 14. januar 2017 ob 20:09

Beograd - MMC RTV SLO

Iz Beograda je zjutraj prvič po 18 letih odpeljal vlak proti Kosovski Mitrovici, kjer živi pretežno srbsko prebivalstvo, a je bil zaradi hudih zapletov po ukazu srbskega premierja Aleksandra Vučića ustavljen v Raški, tik pred mejo s Kosovom, in se bo zdaj vrnil v Beograd.

"Zjutraj je iz Beograda odpeljal potniški vlak, ne tank ali oklepno vozilo, vlak, ki bi moral povezovati ljudi in mesta v skladu z zakoni vseh držav in vrednot EU-ja, potem pa so se začele dogajati neverjetne stvari," je na izredni tiskovni konferenci povedal Vučić, ki je zaradi groženj z bombami in kopičenjem kosovskih posebnih enot na železniških postajah po osmih urah vožnje izdal ukaz za ustavitev vlaka.

"Posebne enote, sestavljene izključno iz Albancev, so skušale minirati del proge, ampak tega niso izpeljali prav, zato so poslali Albance z dolgimi cevmi na odsek Podujevo-Orlane-Vučitrn, ki bi morali na Jarinju ustaviti vlak, prijeti strojevodjo in potnike, s tem pa izzvati hude spopade," je Kosovce obtožil srbski premier. "Srbi, ki živijo v tistem delu, so se zbrali in obkrožili Albance, ti pa so brez dovoljenja Nata ali kogar koli poslali 17 oklepnih vozil s posebnimi enotami z namenom, da izzovejo spopad večjega obsega."

Kot je povedal Vučić, je sprejel odločitev, da vlak ustavi in se s tem ogne spopadom: "Moja odločitev je bila, in na njo sem ponosen, da ustavim vlak v Raški, da bi ohranil svobodo naših ljudi, da bi ohranil mir in se ognil spopadom."

Premier je še dodal, da je o vsem tem obvestil visoko predstavnico EU-ja za zunanjo politiko Federico Mogherini in da je nad odzivom EU-ja razočaran. "Zvečer bomo obvestili Rusijo, jutri Kitajsko in podpredsednika ZDA, obvestili jih bomo, da je Priština pripravljala vojne igre," je dejal in sporočil, da si Srbija želi miru. "Srbe pozivam, da ostanejo mirni, moje zadnje opozorilo in prošnja Albancem na Kosovu in Metohiji pa je, naj ne poskušajo napasti Srbov z orožjem, ker Srbija tega ne bo dovolila."

Vlak s srbskimi ikonami in "Srbija je Kosovo"

Vlak v srbskih nacionalnih barvah je polepljen z napisom Kosovo je Srbija, v notranjosti pa so obešene slike pravoslavnih ikon, ki so na Kosovu.

Srbski minister za kosovske zadeve Marko Đurić je zjutraj dejal, da bo vlak izboljšal povezavo pretežno srbskega prebivalstva na severu Kosova z osrednjim delom Srbije. "Kdo ima pravico pozivati h kršenju temeljne pravice - pravice do svobode gibanja," je še retorično vprašal Đurić pred odhodom vlaka z glavne železniške postaje v Beogradu, ki je ob tem še povedal, da gre za prvi vlak, opremljen z internetno povezavo in da gre za neke vrste "pomično razstavo".

"Hvala vsem, ki ste se zbrali. Primarna vloga tega vlaka je, da poveže ljudi! Naša želja je, da bi bilo na njem iz dneva v dan več potnikov, pa tudi študentov iz Kosovske Mitrovice, ki jim bo ta vlak prišel prav," je dejal.

Provokacija Srbije?

Priština v srbski potezi vidi provokacijo suverenosti Kosova, saj gre po njenem mnenju za nezakonito železniško povezavo in nezakonit vlak. "Srbija želi z njo destabilizirati Kosovo," pravi Edita Tahiri, ki vodi ekipo kosovskih pogajalcev z Beogradom. Đurić je na zahtevo Tahirijeve, da se vlak nemudoma ustavi, odgovoril, da ne gre za novo linijo, ampak podaljšek že obstoječe od Kraljeva do Mitrovice in da v političnem smislu ne gre za nikakršno novost.

Kosovske oblasti s predsednikom Hashimom Thacijem na čelu so pozvale Evropsko unijo, naj z zakonskimi ukrepi "ustavi nezakonit vlak", saj nimajo pravega nadzora nad severom države, kjer živijo pretežno Srbi. Thaci meni, da gre pri vlaku za "nesprejemljivo nacionalistično obeležje, ki je v nasprotju s kosovsko ustavo".

Tiskovna predstavnica visoke zunanjepolitične predstavnice EU-ja Maja Kocijančič je v odzivu dejala, da zaustavljanje vlakov ni njihovo delo. Sporočila jim je, da morata Kosovo in Srbija vsa vprašanja, ne samo tega, reševati z dialogom.

Grožnje z bombo

Zbrane na peronu v Beogradu je sicer nagovoril tudi srbski umetnik Andrej Vasiljević, ki je poslikal notranjost vlaka, in dejal, da upa, da bo vlak postal vlak prijateljstva. Na novinarsko vprašanje, ali ne bo nekomu, ki ni pravoslavne vere, na vlaku neprijetno, pa je Đurić pojasnil, da gre pri ikonah za Unescovo kulturno dediščino. "Vlak za Prištino nikakor ne more biti provokacija, glede na to, da je okrašen s svetovno kulturno dediščino," je dejal.

Vožnjo vlaka je sicer na več postajah spremljala policija, na postaji v Donjem Jarinju vlak pričakuje kar 50 pripadnikov kosovske policije. Srbska tiskovna agencija Tanjug poroča, da je tja prispelo več oklepnih vozil, med drugim tudi dva tovornjaka. Kosovska policija je potrdila, da posebne enote za deminiranje nadzirajo progo na severu Kosova, potem ko se je na družbenih omrežjih pojavil posnetek neznanih oseb, kako domnevno podstavljajo eksploziv na tire z grožnjo, da je namenjen vlaku Beograd-Kosovska Mitrovica.

Današnja vožnja je bila sicer promocijska, poskusna linija bi morala biti vzpostavljena med 20. januarjem in 26. februarjem, po tem datumu pa bi se odločili, ali bo linija postala redna, poroča Blic.

Vlak se vrača v Beograd

Vlak bi moral v Kosovsko Mitrovico po 10 urah vožnje prispeti ob 18.30, a že od 16.30 stoji na železniški postaji Raška, zadnji postaji pred mejo s Kosovom.

Po zadnjih podatkih se bo vlak ob 20.30 vrnil proti Beogradu, poroča Tanjug.

