Zasedenost parkirišč v Bohinju lahko zdaj spremljate prek spleta

Občina želi spremeniti navade obiskovalcev

9. julij 2017 ob 12:16

Bohinjska Bistrica - MMC RTV SLO/STA

Občina Bohinj je prenovila parkirni sistem z novimi parkomati in signalnimi napravami, ki sporočajo zasedenost parkirišč, to pa je mogoče po novem preveriti tudi prek spleta.

Občina je projekt Parkiraj in doživi naravo večinoma financirala iz finančnega mehanizma EGP, Turizem Bohinj pa je s partnerji razvil tudi posebno spletno stran. Ta ponuja podatke o zasedenosti parkirišč, obiskovalci pa lahko na njej izvejo tudi, kje so najbližje avtobusne postaje, kje so kolesarske steze in pohodniške poti.

Čeprav se je projekt končal že v začetku letošnjega leta, pa pravi preizkus prihaja šele v poletni sezoni. Obiskovalci si tako lahko odslej že predhodno ogledajo možnosti mobilnosti in načrtujejo prihod v Bohinj ter to, kje lahko parkirajo.

Spreminjanje navad

Direktor Turizma Bohinj Klemen Langus se zaveda, da bo ob nekaj lepega vremena konec tedna v glavni turistični sezoni na območju Bohinjskega jezera še vedno veliko motornega prometa. "Ne gre za to, da bi hoteli kar koli prepovedovati ali zapreti. Gre za spreminjanje navad," je pojasnil.

"Danes je običajno, da se usedemo v avto in se pripeljemo na cilj. Glavno vprašanje pa je, ali smo pripravljeni zaradi svojega boljšega doživetja parkirati avto na primer v Bohinjski Bistrici, potem pa uporabiti javni prevoz ali kolesarsko stezo ali pa se peš podati po Bohinju," je poudaril.

To je šele prva faza razvoja trajnostne mobilnosti v Julijskih Alpah. Langus si zato želi, da bi v prihodnje projekt nadaljevali tako, da bi na spletni strani, ki so jo zasnovali, obiskovalci lahko izvedeli, kateri je njihov najbolj optimalen način za prihod v Bohinj, in pozneje podobno tudi za celotno območje Julijskih Alp.

Prihaja kartica za enodnevne goste

Bohinj je poleg tega letos znova nadgradil tudi kartico mobilnosti Gost Bohinja, ki je namenjena stacionarnim gostom. Z njo ponujajo brezplačne avtobusne prevoze po destinaciji in prevoze z ladjico po Bohinjskem jezeru, pa tudi brezplačni vstop v muzeje, korita Mostnice in do slapa Savica. Langus upa, da bodo s kolegi v Julijskih Alpah našli skupni jezik ter v naslednjih letih razvili enotno kartico za celotno območje.

V prihodnjem letu nameravajo razviti tudi 24-urno kartico Gost Bohinja, namenjeno dnevnim obiskovalcem, ki bo vključevala ogled naravnih in kulturnih znamenitosti. Hkrati jih bo spodbujala k uporabi javnih prevoznih sredstev. "Naš namen absolutno ni preprečevati dnevnega obiska, temveč tudi obiskovalcem, tako kot stacionarnim gostom in prebivalcem, omogočiti kakovostno doživetje," je še sklenil.

A. Č.