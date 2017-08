Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.6 od 10 glasov Ocenite to novico! Družba VLM Airlines prihaja v Maribor. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Že prihodnji teden iz Maribora leti v Split in Dubrovnik

Predvideni so poleti do 29. avgusta

1. avgust 2017 ob 14:13

Maribor - MMC RTV SLO/STA

Belgijsko-slovenska letalska družba VLM Airlines je tudi uradno napovedala vzpostavitev sezonskih rednih povezav mariborskega letališča z letališčema v Splitu in Dubrovniku.

Na omenjeni dve jadranski destinaciji bodo leteli vsak torek, prvič že naslednji teden.

Polete bodo enkrat tedensko izvajali s 50-sedežnim turbopropelerskim letalom Fokker 50, ki jih ima VLM Airlines v lasti šest in trenutno letijo pod slovensko AOC-licenco. Za zdaj so predvideni poleti do 29. avgusta.

Povratna vozovnica za Split je na voljo od 78 evrov, za Dubrovnik pa od 98 evrov, za vse potnike pa je brezplačno tudi parkiranje na območju mariborskega letališča. V ceni je vključeno tudi do 20 kilogramov oddane in do 10 kilogramov ročne prtljage.

Sicer pa v letalski družbi poleg rednih poletov iz Maribora do Splita in Dubrovnika napovedujejo tudi sezonske polete iz Italije (Ancona, Bari in Salerno) na Hrvaško (Brač, Split in Zadar), v Grčijo (Krf, Preveza in Zakintos) ter Črno goro (Podgorica in Tivat). Letalski prevoznik trenutno zaposluje 55 letalskih strokovnjakov.

Belgijsko-slovenska družba

VLM Airlines je sicer blagovna znamka, pod katero letalske storitve skupaj razvijata belgijska družba SHS Antwerp Aviation in slovenska družba VLM Airlines, obe pa sta nastali pod okriljem nizozemske družbe SHS Aviation.

Družba SHS Antwerp Aviation je po lanskem propadu takratne družbe VLM Airlines prevzela del letal in vsa druga njena sredstva. Ta je nastala s pomočjo 60-odstotnega deleža nizozemskega in 40-odstotnega deleža kanadskih vlagateljev in upravlja slovensko družbo SHS Aviation, ki je prek Aerodroma Maribor najemnik mariborskega letališča.

A. P. J.