Zgodovinski polet med Avstralijo in Veliko Britanijo trajal 17 ur

Kengurujeva pot med državama nekoč zahtevala štiri dni

25. marec 2018 ob 08:55

Perth/London - MMC RTV SLO

Letalo avstralske letalske družbe Qantas je postavilo nov mejnik, saj je prvo po 17 urah in skoraj 15.000 kilometrih opravilo polet med Avstralijo in Veliko Britanijo brez postankov.

Pred vzletom letala iz Pertha je direktor Qantasa Alan Joyce novo povezavo med Londonom in Perthom označil za "rutinski zgodovinski mejnik", poroča BBC. Boeing 787-9 Dreamliner z 200 potniki in 16 člani posadke je ob petih zjutraj po 14.498 preletenih kilometrih ter 17 urah in šestih minutah pristal na londonskem letališču Heathrow.

"Danes ste bili na očeh vsega sveta. Hvala, da ste bili del nečesa tako čarobnega in posebnega," je po pristanku Lisa Norman, ena izmed štirih pilotov na krovu, nagovorila potnike, med katerimi so številni vozovnice kupili samo zato, da bi bili del zgodovinskega poleta. Po poročanju Guardiana je eden izmed potnikov samo za to priletel iz Hongkonga.

Cena povratne vozovnice na aplikaciji Google flights stane 836 evrov. Zahodna Avstralija želi z uvedbo povezave tudi spodbuditi turizem, poroča BBC.

Za večje udobje letalo potnikom nudi boljšo kakovost zraka in manjšo glasnost v kabini. Nekateri potniki, ki so se pred poletom strinjali, da svoje podatke o prehranjevalnih in spalnih navadah med poletom delijo z univerzo v Sydneyju, so med poletom nosili posebne naprave, ki so zaznavale njihovo duševno stanje.

Polet je potekal brez večjih posebnosti, so pa potniki morali potrpeti krajše obdobje turbulenc na zahodni obali Avstralije zaradi ciklona Marcus, poroča Guardian.

Kengurujeva pot trajala štiri dni

T. i. kengurujeva pot med državama je ob ustanovitvi leta 1947 trajala štiri dni s šestimi postanki, v Darwinu, Singapurju, Kalkuti, Karačiju, Kairu in Tripoliju.

Najdaljši polet med Doho in Aucklandom

Nova povezava je del Qantasovega projekta, ki svoji ponudbi dodaja izjemno dolge polete, za kar uporabljajo letalo Boeing 787-9, ki ima dvakrat boljši izkoristek goriva od Boeinga 747. Za najdaljšo povezavo na svetu z razdaljo 15.529 kilometrov sicer velja polet med Doho in Aucklandom letalske družbe Qatar Airways, tudi družbi Emirates in United Airlines pa izvajata neprekinjene polete nad 14.000 kilometrov razdalje, še poroča BBC.

J. R.