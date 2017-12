Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.4 od 7 glasov Ocenite to novico! Žive jaslice v Postojnski jami na veličasten način pričarajo praznike, preplet lepote jame in svetopisemskih prizorov. Foto: BoBo Sveto noč bo zapel Oto Pestner. Foto: BoBo Samo Postojnsko jamo si bo letos ogledalo 775.000 obiskovalcev. Foto: BoBo VIDEO Svetopisemski prizori v P... Dodaj v

Žive jaslice v Postojnski jami naj bi si ogledalo 17.000 ljudi

Sveto noč bo zapel Oto Pestner

21. december 2017 ob 21:04,

zadnji poseg: 21. december 2017 ob 21:08

Postojna - MMC RTV SLO, STA

V Postojnski jami bodo v prazničnih dneh zaživeli svetopisemski prizori. Zanimanje za že 28. žive jaslice, ki jih bodo umestili v podzemni svet, je veliko, obisk bo tako rekorden.

"Že zdaj imamo za 30 odstotkov več rezervacij za ogled živih jaslic kot pred dvema letoma, ko smo zaznali rekorden obisk. Ocenjujemo, da si bo žive jaslice v petih dneh ogledalo okoli 17.000 ljudi," je na današnji novinarski konferenci povedal direktor družbe Marjan Batagelj.

Žive jaslice si bodo obiskovalci lahko ogledali med 25. in 30. decembrom.

Na pet kilometrov dolgi podzemni poti bo postavljenih 16 svetopisemskih prizorov, naenkrat pa bo v njih nastopalo tudi do 150 igralcev in pevcev. Za posebno doživetje bodo poskrbeli pevci Oto Pestner, Irena Yebuah Tiran in Tea Saksida, svoje bo dodalo tudi magično gledališče Serpentes.

Obetajo se novosti

Batagelj je danes povedal še, da so našteli nekaj več kot 1,2 milijona obiskovalcev na destinacijah, ki jih upravljajo. Samo Postojnsko jamo si bo letos ogledalo 775.000 obiskovalcev, v skoraj 200-letni zgodovini pa jo je obiskalo že več kot 38 milijonov ljudi. Precej zanimanja je bilo letos tudi za ogled Predjamskega gradu, vivarija Proteus in razstavnega paviljona Expo.



Obiskovalci bodo v Postojnski jami videli tudi nekatere novosti, ki jih prinašajo investicije. Koncesijske naložbe bodo letos znašale 960.000 evrov, denar pa so vložili v železniško infrastrukturo, elektroinštalacije, pohodne poti in ograje, v komunalno infrastrukturo ter monitoring rabe jame. Za druge investicije pa so letos namenili 1,75 milijona evrov.

Prihodnje leto bodo prenovili vozni park, male vlake v Postojnski jami, za investicijo pa namenili dva milijona evrov. Po Batageljevih besedah bodo tako zmanjšali hrup, povečali varnost potnikov in udobje voznikov, odpravili posipanje proge s peskom, nove vlakovne kompozicije pa bodo prijaznejše do gibalno oviranih obiskovalcev.

200 let od odkritja notranjih delov

Prihodnje leto bo predvsem v znamenju velike obletnice - minilo bo namreč 200 let od odkritja notranjih delov Postojnske jame. Temelje modernega turizma je leta 1818 postavil domačin Luka Čeč, ki je odkril do tedaj neznane rove in dvorane. Že leto pozneje je bila jama pripravljena na visoki obisk. 17. avgusta 1819 si je Postojnsko jamo namreč ogledal takratni prestolonaslednik Ferdinand I. in tako postal prvi uradni obiskovalec.

D. S.