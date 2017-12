Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Big Ben je simbol Londona in ena najprepoznavnejših znamenitosti na svetu. Foto: EPA Sorodne novice Foto: Big Ben bo zaradi prenove za štiri leta utihnil Dodaj v

Znameniti Big Ben se spet oglaša - a le začasno

Zvonjenje bo po praznikih spet utihnilo

24. december 2017 ob 09:43

London - MMC RTV SLO, STA

Zvonovi londonske znamenitosti Big Ben, ki jo zadnje mesece obnavljajo, se v prazničnem času izjemoma spet slišijo - doneli bodo do novega leta, nato pa znova utihnili.

Elizabetin stolp, v katerem visi tudi največji in najtežji od petih zvonov, Big Ben - ta tehta 13,7 tone in v višino meri 2,2 metra -, sicer prenavljajo vse od avgusta, zvonovi pa za zdaj zadonijo le ob posebnih priložnostih. Stolp prenavljajo v okviru velike prenove britanskega parlamenta v vrednosti 61 milijonov funtov (68,7 milijona evrov), ki bo trajala predvidoma štiri leta.

Kot so avgusta, ko so začeli prenovo, pojasnili v Londonu, je bilo utišanje zvonov med prenovo nujno, saj morajo zagotoviti varnost delavcev.

Upravljavec velike ure na stolpu Steve Jaggs je dejal, da bodo zvonovi v prazničnem času doneli za vse opazovalce in obiskovalce britanske prestolnice, pri tem pa poudarja, da je sama obnova stolpa nujna, saj bo uro "obvaroval za prihodnje generacije, pa tudi zaščitil Elizabetin stolp".

Ime najtežjega od zvonov postalo tudi sinonim za stolp sam

Big Ben je v resnici ime najtežjega od petih zvonov v Elizabetinem stolpu (pred letom 2012 so mu rekli preprosto Urni stolp), vendar je ne glede na uradno ime stolp, sicer ena najprepoznavnejših znamenitosti na svetu in simbol Londona, znan kar pod imenom Big Ben, najverjetneje pa je poimenovanje dobil po stavbeniku in politiku Benjaminu Hallu.

Prekinitve zvonjenja Big Bena so redke. Nazadnje so zvonovi utihnili aprila 2013 zaradi pogreba prve britanske ženske premierke Margaret Thatcher, pred tem pa so zvonovi utihnili še v letih 2007, 2005, 1979, 1956 in 1934. Tokratna ustavitev bo najdaljša v zgodovini.

Zvoni že od leta 1859

Znameniti zvon je bil na svoje trenutno mesto v stolpu postavljen oktobra 1858 in je prvič zadonel 11. julija 1859. Stolp je visok 96 metrov, ima 11 nadstropij in skupno 399 stopnic. Urni kazalci so dolgi 2,7 metra in tehtajo 300 kilogramov, minutni pa so dolgi 4,2 metra in tehtajo 100 kilogramov. Kladivo, s pomočjo katerega zvon zadoni, je težko 200 kilogramov, višina zvoka pa je enaka 118 decibelom, kar je primerljivo z udarcem strele.

