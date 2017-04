Cerkno, Golte, SKI BOR Črni vrh, Rogla in Nassfeld naj smučišča pretekle sezone

Že 26. zapored izbirali najboljše smučišče

6. april 2017 ob 12:12

Maribor - MMC RTV SLO

V Mariboru so podelili nazive Naj smučišče najboljšim smučiščem v smučarski sezoni 2016/2017. Na vrh so se uvrstila smučišča Cerkno, Golte, SKI BOR Črni vrh, avstrijsko smučišče Nassfeld in snežni park Rogla.

Smučarke in smučarji so že 26. zapovrstjo s pomočjo radijske oddaje Naj smučišče, ki jo lahko vso sezono spremljate na Radiu Si, Radiu Koper, Radiu Maribor in še petih drugih radijskih postajah po vsej Sloveniji, ocenjevali urejenost in ponudbo tako slovenskih kot sosednjih tujih smučišč.

Teh je bilo letos kar nekaj, saj so lahko izbrali med 25 malimi smučišči, 7 srednje velikimi smučišči, 7 velikimi smučišči in 5 snežnimi parki v Sloveniji ter kar med 28 avstrijskimi in 14 italijanskimi smučišči. Za nazive so se smučišča potegovala v petih kategorijah: mala, srednja in velika smučišča, tuja smučišča ter snežni parki.

Letos je zmagovalec v kategoriji malih smučarskih centrov postal SKI BOR Črni vrh, na drugem mestu je Smučarski center Jakec Trije kralji, na tretjem mestu pa je Celjska koča. Med srednje velikimi smučišči je največ glasov ponovno dobil smučarski center Golte, na drugem mestu so Kope in na tretjem Stari vrh. V kategoriji velikih smučišč je zmagovalec Smučarski center Cerkno, kjer so smučarji najbolj zadovoljni z urejenostjo prog in varnostjo, na drugem mestu je Kanin, na tretjem pa Krvavec.

V kategoriji snežnih parkov je največ glasov dobil Snežni park Rogla. Mesto nižje se je uvrstil Snežni park Vogel, na tretje pa Snežni park Krvavec.

Tuja smučišča v bližini Slovenije so smučarji ocenjevali tretje leto zapored. Po oceni slovenskih smučarjev se na prvo mesto uvršča smučišče Mokrine / Nassfeld, na drugo smučišče Kronplatz, na tretje pa Sella Nevea.

Tudi letos bo ekipa predstavljala slovenska kopališča in kmalu začela iskati tudi Naj kopališče 2017.

