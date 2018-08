En septembrski vikend bodo v gorskih kočah stregli gluhi

Akcija poteka v soboto in nedeljo

23. avgust 2018 ob 11:20

Ljubljana - MMC RTV SLO

Odbor Planinstva za invalide je s Planinsko zvezo Slovenije sprožil projekt Gluhi strežejo v planinskih kočah.

Akcija se bo odvijala v 10 planinskih kočah po Sloveniji en konec tedna, 22. in 23. septembra, ko bodo po kočah širom Slovenije planincem stregli gluhi.

S pobudo si želi Planinska zveza presegati stereotipe in predsodke o gluhih.

Z akcijo, ki poteka v mednarodnem tednu gluhih, PZ prispeva k oblikovanju okolja, ki omogoča gluhim vključevanje v družbo ter povečanje priložnosti za delo in pridobivanje izkušenj - kot je strežba v kočah.

S tem se povečuje interakcija med gluhimi in obiskovalci/planinci preko različnih veščin za komuniciranje.

In, kot so še zapisali: Gore povezujejo vsa naša čutila na multisenzoren način, povezujejo nas z naravo, s samim seboj in z drugimi.

Seznam koč, kjer poteka akcija:

- Dom v Tamarju

- Planinski dom na Zelenici

- Kamniška koča na Kamniškem sedlu

- Koča na Planini nad Vrhniko

- Tumova koča na Slavniku

- Planinski dom na Uštah

- Planinski dom dr. Franceta Goloba na Čemšeniški planini

- Planinski dom pri Gospodični

- Ruška koča

- Planinski dom na Boču

K. S.