Hrvaškim gorskim reševalcem je "dovolj reševanja riti planincev v natikačih"

HGSS je velik kritik neopremljenih in nespametnih pohodnikov

31. julij 2018 ob 09:39

Zagreb - MMC RTV SLO

Hrvaški gorski reševalci (HGSS) so znani po tem, da se ne zadržujejo kaj dosti s kritikami na račun tistih, ki se nespametno ali nepripravljeni podajajo v gore.

Pred dnevi so tako iz kanjona Velike Paklenice reševali izgubljeno belgijsko družino s tremi mladoletnimi otroki. Našli so jih okoli 23. ure, dehidrirane, dezorientirane in izčrpane.

S seboj niso vzeli ne vode ne svetilke, kar so pripomnili tudi reševalci v sporočilu za javnost, da so družino rešili.

Na srečo se je za Belgijce hrvaška epopeja srečno končala, a vsi nimajo take sreče.

HGSS turiste in amaterske pohodnike redno opozarja, da planinarjenje ni "sprehod po parku" in da je treba za pohod v gore uporabljati pamet – in opremo, jasno.

Zlasti tega zadnjega dela mnogi očitno še vedno ne jemljejo resno.

Tabla, ki vzbuja smeh

Gorski reševalci so reševali že toliko ležernih turističnih pohodnikov, da jim je nazadnje prekipelo in so ob vhodu v narodni park Velebit postavili tablo, ki na precej robat način skuša v planince vcepiti neka osnovna pravila.

"Cena vstopnice – 30 kun. Cena vstopnice, če vstopate v japonkah – 7.030 kun," so zapisali na leseni tabli s cenikom. Ob tem pa pripis: "HGSS-u je dovolj reševanja vaših riti iz brezen, ker ste za planinarjenje obuli natikače."

Prejšnji teden pa so na svojih družbenih omrežjih objavili tudi sporočilo objestnim voznikom: "Dragi naši, če je na avtocesti gneča, z dirkanjem po odstavnem pasu ne samo tvegate kazen in onemogočate prehod reševalnim vozilom, ampak tudi vsem sporočate svoj IQ."

Ovi iz HGSS-a su legende pic.twitter.com/xIytHUlLf3 — Krešo Beljak (@KBeljak) July 29, 2018

K. S.