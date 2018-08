Čiščenje Triglavskega ledenika: prostovoljci in alpinisti zavihali rokave

Akcija Očistimo gore poteka že deveto leto

28. avgust 2018 ob 16:09

Kredarica - MMC RTV SLO, STA

Več deset prostovoljcev in profesionalnih alpinistov je združilo moči in pod okriljem vseslovenske akcije Očistimo naše gore. Med drugim bodo očistili okolico Triglavskega doma na Kredarici ter širše območje Triglavskega ledenika.

Čiščenje na višini 2.500 metrov in na terenu s kraškimi in ledeniškimi pojavi je zahteven podvig. Posebnost tokratne akcije na območju najvišje slovenske gore je čiščenje Triglavskega ledenika.

Reportažo, kako je potekala velika čistilna akcija, si boste lahko prebrali v četrtek.



Z njegovim izginjanjem – v nekaj več kot sedmih desetletjih strokovnih opazovanj ledenika se je njegova površina skrčila za več kot 20-krat na slab hektar – in hitrejšim kopnenjem snežišč na Triglavskih podih ter v širši okolici Triglavskega doma na Kredarici, se razgalja skalnata površina in na površje pride tisto, kar je bilo včasih skrito pod snegom in ledom.

Z akcijo Očistimo naše gore, ki letos poteka že deveto leto, želijo spodbuditi odgovornost posameznikov do vsebine njihovega nahrbtnika. Planinske točke so v preteklih letih postopoma opremljali z vrečkami za odpadke ter širili moto akcije: Poleg lepih doživetij odnesimo v dolino tudi svoje smeti. V zadnjih osmih letih so tako v dolino odnesli že skoraj 30 ton odpadkov.

K. K.