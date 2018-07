Dnevi odprtih vrat oddajnikov RTV Slovenija julija in septembra

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! S pobočja Nanosa je odličen pregled nad velikim delom Primorske in Notranjske. Zato smo od tu začeli radijski program oddajati leta 1955, dve leti pozneje pa italijanski TV-program. Oddajni center smo leta 1962 prenovili v sodoben moderen objekt. Ko je JRT postala članica Evrovizije, pa smo na Nanosu Jugoslavijo prek Italije povezali z Evropo. Leta 1969 smo oddajniški center morali prenoviti zaradi škode po orkanski burji. 28. decembra 1970 smo začeli testno in kmalu redno oddajanje programa iz studia TV Koper. V tem času v Italiji še niso imeli rednih barvnih TV-oddaj. Zato so Italijani, ki so živeli na področju, ki ga je pokrivala TV Koper z oddajnikom na Nanosu, množično kupovali PAL barvne sprejemnike, kajti program je bil privlačen, saj je bil v nasprotju z RAI in JRT nekonvencionalen in dinamičen. Vse to pa je v poznejših letih pripeljalo do zasebnih TV-postaj in Berlusconija. Foto: RTV Slovenija "Ob skoraj dokončani, napol prazni zgradbi z ravno streho v bližini zgornje postaje gondolske žičnice in hotela Bellevue, na nadmorski višini 1050 m, me je nad jesensko obarvanimi krošnjami bukev, brez in jerebik pričakal 40 m visok kovinski stolp. Stolp se mi je zdel čudne oblike, ki se nekako ni ujemala z lepo naravo okoli njega. Malo pozneje sem izvedel, da je RTV Ljubljana ta naftni stolp dobila od Nafte Lendava. Podarjenemu konju pa se ne gleda na zobe, oziroma na videz. Na vrhu stolpa je bila kovinska hišica, v kateri je že eno leto deloval mali TV-pretvornik na 8. kanalu. (…) Na bližnjem, višjem vrhu pa še danes stoji planinski razgledni stolp, s katerega se je že od leta 1958 oglašal prvi UKV FM oddajnik na Štajerskem in omogočal poslušalcem kakovosten sprejem prvega radijskega programa," se spominja začetkov oddajanja na Pohorju S. Koželj leta 1963. Foto: RTV Slovenija OC Kum stoji na najvišjem zasavskem vrhu Kumu, pravimo mu zasavski Triglav. Visok je 1220 metrov in je geografsko skoraj v središču Slovenije. Asfaltna cesta vodi iz smeri Trbovelj skoraj čisto do vrha. Začetki oddajanja segajo v maj leta 1957, ko je tu stal manjši objekt s 25-metrskim stolpom. S programom je pokrival področje Dolenjske in Zasavja. Leta 1960 je bila zgrajena nova stavba s 60-metrskim antenskim stolpom. Poleg dveh radijskih smo začeli oddajati tudi TV-program. Res pomembno vlogo pa je OC Kum dobil leta 1963 (predvsem zaradi svoje lege), ko se je začela širiti mreža mikrovalovnih zvez za povezavo z drugimi višinskimi oddajnimi centri (Krvavec, Pohorje, Plešivec, Trdinov vrh) in povezavo s sosednjimi državami (Hrvaška, Avstrija). OC Kum je pomemben pri napajanju pretvorniške mreže v Sloveniji. Foto: RTV Slovenija Dodaj v

Dnevi odprtih vrat oddajnikov RTV Slovenija julija in septembra

Ob obletnici oddajniki odpirajo vrata obiskovalcem

25. julij 2018 ob 09:04

Ljubljana - MMC RTV SLO

Ob 90-letnici delovanja Oddajnikov in zvez, kolikor jih ima tudi Radio Slovenija, TV Slovenija pa 30 manj, RTV Slovenija vabi na dneve odprtih vrat oddajnikov. Vabilo velja vsem pohodnikom in obiskovalcem, da se oglasijo na treh izmed sedmih slovenskih vrhov, kjer stojijo oddajniški centri.

Že v nedeljo, 29. julija 2018, RTV Slovenija vabi, da se jim med 8. in 14. uro pridružite pri oddajniku na Nanosu. Na začetku in na koncu septembra pa bodo vrata odprli še na oddajniku Kum in oddajniku Pohorje.

Strokovnjaki iz enote Oddajniki in zveze, ki dnevno skrbijo za nemoteno delovanje vseh naprav, ki omogočajo neprekinjeno oddajanje signala radijskih in televizijskih programov do vaših domov, bodo na vodenih ogledih predstavili delovanje oddajnika in povedali, kako se je delo na področju oddajnikov in zvez zaradi napredka tehnologije in tehnike ter predvsem razvoja informatike, z leti spremenilo.

Miran Dolenec, vodja Oddajnikov in zvez je povedal: "Tudi pri Oddajnikih in zvezah so spremembe iz analogne v digitalno tehnologijo povzročile velike spremembe in to bi radi pokazali našim obiskovalcem v okviru projekta dnevi odprtih vrat oddajnikov RTV Slovenija. V preteklosti smo imeli v vseh oddajnih centrih in na nekaterih pomembnejših oddajnikih stalne posadke za nadzor delovanja, vzdrževanja in popravil oddajnikov, zdaj pa nadzor delovanja, vzdrževanja in tudi nekatera popravila večinoma izvajamo prek računalnikov na daljavo, na oddajniku pa smo fizično prisotni le, ko je treba izvajati obsežnejša popravila ali nameščati opremo. Veseli pa nas, da velja med uporabniki še vedno veliko zanimanja za oddajnike, ki so sami po sebi impozantne stavbe na vrhu sedmih slovenskih vrhov, če ostalih več kot dvesto objektov, za katere skrbimo po vsej Sloveniji, v tem trenutku odmislim."

Nagrade za vztrajne

Vsak obiskovalec bo ob obisku oddajnika prejel letak, kjer bo lahko zbiral žige z vseh treh oddajnikov. Najbolj zavzete obiskovalce, ki bodo zbrali vse tri žige, bomo ob zaključku akcije nagradili s praktičnimi izdelki. Kartončke s vsemi zbranimi žigi lahko pošljete do 15. oktobra 2018 na naslov RTV Slovenija, Služba za komuniciranje, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana. Nagrajence bomo obvestili po elektronski pošti do 20. oktobra 2018.

Dnevi odprtih vrat se bodo na posameznih vrhovih z oddajniki RTV Slovenija zvrstili takole:

DATUM VRH 29. julij Nanos 2. september Kum 30. september Pohorje



Privoščite si prijetne sprehode oziroma izlete na tri slovenske vrhove in spoznajte delovanje oddajnikov, ki poskrbijo, da lahko radijske in televizijske programe neprestano nemoteno spremljate povsod.

Sabina Povšič Štimec