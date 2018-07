Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! V nekdanjem skladišču soli Monfort v Portorožu skupina ladjedelcev gradi tradicionalno plovilo. Foto: Radio Koper/Lea Širok

Gradnja istrskega topa v Monfortu v Portorožu odprta za javnost

Tradicionalno plovilo

18. julij 2018 ob 13:29

Portorož - MMC RTV SLO, Radio Koper

V Pomorskem muzeju upajo, da bodo obalo v prihodnje krasila številna tradicionalna plovila, ki bi obogatila turistično ponudbo.

V nekdanjem skladišču soli Monfort v Portorožu skupina ladjedelcev pod vodstvom Tomija Sinožiča gradi tradicionalno plovilo istrski topo. Po mesecu dni je v priložnostnem 'škveru'* že vidna osnovna struktura skoraj devet metrov dolge lesene enojambornice, ki jo bodo predvidoma dokončali do konca leta.

Gradnjo nekdaj ene najbolj tipičnih bark severnega Jadrana strokovno usklajuje kustos zbirke pomorskega muzeja o tradicionalnem ladjedelstvu Uroš Hribar. Pomorski muzej gradnjo izvaja v okviru čezmejnega projekta Mala barka 2.

Bodo tradicionalne barke krasile našo obalo?

Ladjedelska delavnica je lahko zametek oživljanja in predstavljanja tradicionalne obrti, ki je bila zelo razširjena tudi ob slovenski obali, poudarjajo v muzeju. Dodajajo, da Monfort ponuja vse pogoje za ustanovitev restavratorskega centra in škvera.

Direktor muzeja Franco Juri je povedal: "Ta bi trajno prikazoval nastajanje tradicionalnih bark, tradicionalne barke bi krasile našo obalo, tako kot se to dogaja v Betinji, v Rovinju, in bi dejansko nadgradile našo kulturno, turistično ponudbo. Torej izziv je velik. Potrebujemo politično podporo in če bodo stvari šle po pravem tiru, mislim, da bi v nekaj letih imeli tukaj nov scenarij, ki odpira veliko možnosti, zlasti mladim."

Kako poteka gradnja tradicionalnega istrskega topa, pa se lahko vsakdo prepriča kar v škveru v Monfortu, in sicer v času, ko je ladjedelska delavnica odprta za javnost.

*Manjša obrtna delavnica oziroma ladjedelnica za izdelavo, obnavljanje in vzdrževanje izključno manjših lesenih plovil (do 25 ali 26 metrov), na tradicionalen, ročni način.

VIDEO Gradnja tradicionalnega istrskega plovila

Lea Širok, Radio Koper