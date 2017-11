Kanin bo žičnico za smučarske navdušence pognal že v petek

Za zdaj zagotavljajo dve odprti progi

7. november 2017 ob 13:02

Kanin - MMC RTV SLO, STA

Družba Sončni Kanin se je zaradi skoraj metra zapadlega snega v zadnjih dneh odločila, da bo nekaj smučarskih prog pripravila že do konca tega tedna.

Kot so sporočili, bo smučišče odprto v petek, soboto in nedeljo med 8. in 16. uro. Na voljo bo smuka na progah Sedlo in Prevala, ob morebitnem dodatno zapadlem snegu pa bodo poskušali urediti tudi progo Skripi.

Prva smuka na Kaninu bo v petek brezplačna, tako pa bo tudi v prihodnjih dneh za otroke do 10. leta starosti v spremstvu staršev. Študente in seniorje bo cena dnevne vozovnice stala 14 evrov, odrasle pa 20 evrov.

Sneg jih je letos presenetil, saj so odprtje smučišča najprej napovedovali za 16. december, a na novo smučarsko sezono so bili pripravljeni že pred prvim snegom. Prenovili so dvosedežnico Graben in uredili istoimensko progo. Na čezmejnem smučišču imajo 12 žičniških naprav, ki lahko v eni uri prepeljejo 15 tisoč ljudi.

Na obnovljenem smučišču na Kaninu so prejšnjo smučarsko sezono, ko so smučišče ponovno odprli po sanaciji smučarskih naprav konec lanskega decembra in suhi zimi, ocenili za dobro. V približno 144 dneh delovanja smučarskih naprav so prepeljali okrog 20.000 potnikov, prav toliko pa jih je na Kanin prišlo tudi po italijanski strani, preko smučišča na Žlebeh.

Kaninsko smučišče je bilo v pretekli zimi drugo najboljše veliko smučišče v Sloveniji, povezava slovenskega in italijanskega smučišča pa je bila ponovno vzpostavljena po štirih letih, saj smučišče na Kaninu ni delovalo vse od januarja 2013, ko je bila zaradi poškodbe ustavljena krožno-kabinska žičnica.

P. B.