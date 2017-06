Na Krasu bo poletje v znamenju odprtih kleti in pokušnje vin

Vinsko obarvana turistična ponudba

11. junij 2017 ob 11:43

Sežana - MMC RTV SLO

Izbrani kraški vinarji, vinogradniki in turistične kmetije bodo poleti odprli svoje vinske kleti in obiskovalcem predstavili zgodbe o življenju in dediščini Krasa.

"Spoznati vinarja v okolju, ki ga navdihuje in se odraža v njegovem vinu, predstavlja drugačno priložnost za odkrivanje in doživljanje regije," so zapisali v sporočilu za javnost.

TIC Sežana in Javni zavod Komenski Kras sta skupaj z vinarji predstavila novo turistično ponudbo - z njo želijo obogatiti ponudbo ter turistom in drugim obiskovalcem omogočiti, da bodo lahko spoznali vinarje, njihovo ljubezen do gojenja vinske trte ter postopek proizvodnje lokalnih vin.

Skupno bo to poletje tako kar 19 kraških kleti poskrbelo, da na Krasu ne bo težav s ponudbo pokušnje vin. Do konca avgusta bodo tako vsak ponedeljek, sredo, petek, soboto in nedeljo med 14. in 20. uro odprti vinski hrami.

Velika degustacija bo vključevala pet vzorcev vin s prigrizkom (10 evrov), manjša pa dva vzorca s prigrizkom (5 evrov).

P. B.