Najnižje ležeče koroško smučišče letos sprejelo že 700 smučarjev

Smučišče letno obišče približno sedem tisoč smučarjev

27. december 2016 ob 18:28

Kotlje - MMC RTV SLO

Smučarsko sezono na najnižje ležečem koroškem smučišču Rimski vrelec so začeli en teden prej kot lani. Po sedmih letih jim je smučišče znova uspelo zasnežiti že pred božičem.

Smučišče letno obišče približno sedem tisoč smučarjev, med njimi pa je vsako sezono največ družin z majhnimi otroki, saj je smučišče, ki se nahaja na 500 metrih nadmorske višine, primerno ravno za tiste, ki se prvih zavojev šele učijo.

"Letošnjo sezono smo začeli nekje po petem decembru," je za TV Slovenija pojasnil vodja smučišča Dejan Rodošek. "Časovno za pripravo smučišča potrebujemo približno 150 do 200 ur. Večinoma se to dela ponoči, da se ob primernih temperaturah lahko naredi dovolj kakovosten sneg."

Čeprav so Kotlje letos edini koroški kraj, kjer so božič praznovali v belem, pa so si pri zasneževanju smučišča Rimski vrelec vseeno morali pomagati s petimi snežnimi topovi.

Na smučišču je zadnje dni precej otrok, ki se smučanja šele učijo. "Naši vnuki so prišli na počitnice, niso vedeli, da imamo tu celo sneg in to je za nas v Kotljah pravi čudež," je za TV Slovenija dejala ena izmed smučark.

Sicer imajo ob ugodnih vremenskih razmerah v Kotljah približno 80 smučarskih dni letno, ravno toliko pa si jih obetajo tudi v letošnji sezoni. V dobrem tednu od odprtja so na smučišču našteli približno 700 smučarjev.

Več si lahko ogledate v spodnjem prispevku.

P. B., Katja Gole (TV Slovenija)