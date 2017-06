Osrednjo plažo v Portorožu prekrilo 750 ton mivke in vihranje modre zastave

Modro zastavo izobesili že 20. leto

15. junij 2017 ob 12:51

Portorož - MMC RTV SLO/STA

Po začetku kopalne sezone 1. junija so v Portorožu tudi uradno odprli tamkajšnjo osrednjo plažo, ob tej priložnosti pa dvignili tudi modro zastavo kot znak kakovosti kopališča.

Portoroška plaža je modro zastavo izobesila že dvajseto leto zapored, tudi sicer pa so izvedli številne naložbe, pravi prvi mož Okolja Piran Alen Radojkovič, ki si želi, da bi se kakovostna ponudba na sami plaži v prihodnje še izboljšala, kar bi v Portorož in tudi v Piran privabilo še več obiskovalcev.

Obiskovalci si lahko med drugim v "knjižnici na plaži" že drugo poletje izposodijo knjige, letos so na plažo nasuli več kot 750 ton mivke, prejšnji mesec pa končali tudi sanacijo pomola, ki se je ugreznil med novoletnimi skoki v morje.

"Bila je opravljena tudi analiza nosilnosti pomolov in danes oz. te dni bodo že postavljene table, ki bodo označevale, koliko kilogramov naj bi bilo na en kvadratni meter na samem pomolu," je navedel direktor piranskega komunalnega podjetja. Ob tem je pojasnil, da oznaka o maksimalni nosilnosti pomolov pride v poštev le v primeru večjih oz. izrednih dogodkov, kakršni so bili organizirani skoki v morje: "Ko je normalno kopanje, to ni nobene ogroženosti, da bi se kar koli zgodilo."

Osrednja plaža, ki jo upravlja Okolje Piran, obsega več kot 25.000 kvadratnih metrov površin, tako travnatih kot peščenih, poleg tega pa bedijo še nad približno 24.000 kvadratnimi metri morja.

T. H.