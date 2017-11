"Oživljena" Kranjska Gora napoveduje pestro zimsko dogajanje

Od nočnega sankanja in teka do zabav na ledu

21. november 2017 ob 19:44

Kranjska Gora - MMC RTV SLO, STA

Razpotegnjena alpska vasica, zimska klasika na jezeru Jasna, nočni tek po ulicah Kranjske Gore, disco večeri na umetnem drsališču ... v Kranjski Gori obljubljajo pestro zimsko sezono tudi v samem kraju, ne le na smučišču.

Zimsko sezono na smučišču odpirajo v petek, ko bodo zagnali prve naprave. Obratovala bo vlečnica Mala Mojca, če jim bo uspelo, pa bodo zagnali tudi vlečnico Velika Mojca - prvi dan bo smuka za smučarske navdušence brezplačna. Prav tako bo v petek tradicionalni Ognjeni spektakel s prihodom parkeljnov treh dežel.

Na področju prireditev bodo poseben poudarek dali adventnemu času. Odvisno od vremenskih razmer napovedujejo tudi nova zimska razvedrila oziroma aktivnosti.

Veber: Vsako leto boljša ponudba

Kot je na današnji novinarski konferenci turističnih akterjev pred začetkom zimske sezone v Kranjski Gori povedal direktor Turizma Kranjska Gora Blaž Veber, se trudijo, da se njihova turistična ponudba, pa čeprav ne z velikimi finančnimi vložki v primerjavi s konkurenčnimi destinacijami, iz leta v leto izboljšuje.

Ob začetku zimske sezone do 20. decembra je Kranjska Gora sicer običajno manj zanimiva za obiskovalce, zato so se letos v destinaciji odločili, da razširijo adventni sejem. Alpsko vasico bodo tako razpotegnili čez celotni center vasi in pripravili vrsto glasbenih nastopov, uličnih predstav, ognjenih šovov in animacij.

V letošnji zimi poleg tradicionalnih prireditev, kot sta Pokal Vitranc in Planica, znova pripravljajo tudi vrsto drugih manjših športnih in kulturnih prireditev. Januarja bodo med drugim pripravili Zimsko klasiko na jezeru Jasna in nočni tek po ulicah Kranjske Gore.

Načrtujejo tudi nova zimska razvedrila. Če bodo razmere dopuščale, bo jezero Jasna naravno drsališče, na umetnem drsališču pred hotelom Kompas pa bodo pripravili disco večere. Ponudili bodo tudi nočno sankanje in krpljanje ter uredili nove tekaške proge v Radovni.

Prenova nekaterih objektov

Letos so se v Kranjski Gori lotili tudi prenove nekaterih nastanitvenih zmogljivostih. Direktor družbe Hit Alpinea Fedja Pobegajlo je dejal, da v Hotelu Kompas zaključujejo prenovo sob, ki že na prvi pogled kažejo usmeritev hotela v športni turizem. Vedno večje povpraševanje na tem področju jih je vodilo tudi v oblikovanje Poti znanih športnikov. Hkrati načrtujejo še prenovo apartmajev Vitranc.

V povsem novi preobleki pa se bo v zimski sezoni predstavil Hotel Best Western Kranjska Gora, to je nekdanjii hotel Lek. Poleg brandiranja hotela in že izvedenih obsežnih renovacij recepcije, restavracije, bazenov in savn, ta mesec teče še prenova hodnikov in delna prenova hotelskih sob.

Tudi v zabaviščnem centru Korona so se lotili prenove. Prenovili bodo igralnico, restavracijo in spodnjih 24 sob ter za približno četrtino povečali igralnice. Prenova naj bi bila zaključena do sredine poletja prihodnje leto.

Prav tako je nekaj novosti v Nordijskem centru Planica, ki zaključuje drugo leto obratovanja. Kot je povedal vodja centra Jure Žerjav, so v celoti prenovili objekt Kavka ob vznožju letalnice. Veliko je bilo narejena tudi v hotelu Dom Planica, ki je sedaj v upravljanju centra, zato se več reprezentanc odloča za treninge in priprave v Planici.

Kot je povedal Žerjav, je njihova naloga ob začetku zimske sezone, da čim prej pripravijo skakalnice, v preteklih dneh pa so začeli tudi z urejanjem tekaških prog in izvozom snega iz podzemne garaže. Ker center le delno živi na račun tekmovalcev, pomemben delež pa predstavlja turistični obisk, se za čim več novosti trudijo tudi na tem področju.

