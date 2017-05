Po novem odkritju Postojnska jama še daljša

Potapljača našla do zdaj nepoznani prehod

17. maj 2017 ob 12:57

Postojna - MMC RTV SLO

Jamska potapljača sta našla do zdaj neznani naravni prehod med jamama Pivka in Magdalena in s tem dodatno podaljšala postojnski jamski sistem.

Iz podjetja Postojnska jama sporočajo, da je potapljačema Igorju Vrhovcu (JKŽ Ljubljana) in Sebastjanu Gantarju (JD Rakek) uspel zgodovinski potop, pri katerem sta našla naravni prehod med dvema jamama postojnskega jamskega sistema. Gre za prehod med jamama Pivka in Magdalena, ki sta bili do zdaj povezani le po umetnem rovu skozi Črno jamo.

Takšno naravno povezavo med jamama so jamarji neuspešno iskali že leta 1972, letos pa se je raziskovalna ekipa odločila, da se znova poda v rove. Potop se je zgodil 13. aprila, potapljača pa sta se v idealnih razmerah prebila skozi že znani prvi in drugi sifon in nato prva prodrla skozi zračni žep v še popolnoma nedotaknjeni tretji sifon, ki ju je pripeljal naravnost v jamo Magdalena.

Odkritje je toliko pomembnejše, ker so jame uradno dolge le toliko, kolikor jih jamarji prehodijo, preplavajo, izmerijo in začrtajo. Zvezni sifon je doslej meril 382 metrov, po zadnjem potopu pa sta potapljača izmerila dolžino 422 metrov, kar pomeni dodatnih 40 metrov k že obstoječim 24.120 metrom postojnskega jamskega sistema.

V dveh letih 220 dodatnih metrov

Raziskovalna ekipa, sestavljena iz več kot 20 jamarjev iz treh klubov in Inštituta za raziskovanje krasa ZRC-ja SAZU-ja, sicer skuša povezati Postojnsko in Planinsko jamo, tako da se nove meritve in dolžine nabirajo tudi ob drugih podvigih. Skupna dolžina postojnskega jamskega sistema bo tako v novih načrtih 220 metrov daljša kot pred dvema letoma in bo znašala 24.340 metrov.

Postojnski sistem podzemnih rovov, ki jih je ustvarila reka Pivka, sestavlja pet jam, največja med njimi je svetovno znana Postojnska jama. Znano je, da reka Pivka povezuje tudi Planinsko in Postojnsko jamo, a jami zaradi zahtevnega terena uradno še nista povezani.

M. Z.