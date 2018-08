Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Končana je tudi tretja proga, imenovana Red Line, ki je dolga 2,9 kilometra in s 500 metri višinske razlike. Foto: Grega Stopar Sorodne novice Bike park zanimiv tako za domačine kot za turiste Dodaj v

Pohorski Bike park končno dobiva svojo staro podobo

Od zdaj s tremi progami

11. avgust 2018 ob 12:25

Maribor - MMC RTV SLO, Radio Maribor

Bike park Pohorje počasi spet dobiva nekdanjo podobo in privablja množico gorskih kolesarjev, zlasti iz sosednje Avstrije.

Bike park Pohorje se od zdaj lahko pohvali še s tretjo progo, ki je bila zaradi dolgotrajnega pridobivanja dovoljenj več let zaprta, zdaj pa je popolnoma obnovljena. Časa za užitke bo še dovolj, saj kolesarska sezona na Pohorju traja vsaj do konca oktobra.

Gorski kolesarji na Mariborskem Pohorju so odprtje legendarne rdeče proge red line že težko čakali. Skoraj tri kilometre dolga, popolnoma obnovljena pot, ponuja užitke kolesarjem različnih znanj, pojasnjuje Andrej Verlič iz Marproma, ki upravlja pohorski bike park. "Ta proga je pred leti že delovala. S tem samo zaokrožamo kolesarjenje na mariborskem Pohorju na raven, na kateri je že bilo," je povedal Verlič.

Kljub muhastemu vremenu dober obisk

Letos so do zdaj kljub muhastemu vremenu prodali 3.100 vozovnic, od tega 120 sezonskih, kar je deset odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Večji obisk pričakujejo zlasti v jesenskem času, saj lega mariborskega parka omogoča odprtje zgodaj spomladi in delovanje vse do pozne jeseni.

Pohorski Bike park bo tako odprt vsaj do konca oktobra, pričakujejo pa precej več od lanskih 7.000 obiskovalcev. Največ, kar 70 odstotkov, jih prihaja iz tujine, zlasti iz Avstrije. Sledijo jim domači gostje.

Marprom je v urejanje Bike parka Pohorje vložil okoli 100.000 evrov. Po odprtju vseh treh prog pa se želijo znova vključiti v sistem Gravity card, v katerem je 18 evropskih bike parkov.

Sa. J., Vesna Martinec, Radio Maribor