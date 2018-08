Reka Krka odlične kakovosti za kopanje

Osvežitev v Posavju

4. avgust 2018 ob 16:05

Brežice - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

V vročih dneh številni Posavci osvežitev iščejo v rekah, ki so po zadnjih analizah primerne za kopanje.

V Posavju je največ urejenih kopališč na reki Krki. Med Kostanjevico na Krki in Brežicami so večja kopališča na samem kostanjeviškem otoku, v Podbočju, na Velikih Malencah in čateškem Griču. Novomeški oddelek Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano opravlja meritve primernosti kopalne vode, dodatne meritve financirajo tudi občine. Dušan Harlander iz omenjenega laboratorija pojasnjuje, da so na 15 mestih odvzeli dodatne vzorce: "Rezultati so dobri, reka Krka je odlične kakovosti kot kopalna voda, zanjo je značilno cvetenje kremenastih alg, ki so se zdaj pojavile, vendar pa niso škodljive zdravju."

Nekaj kopališč je tudi na manjših rekah. Na reki Sotli, ki je ograjena z bodečo žico, je večina kopališč zamrla. Čeprav so žico tam, kjer so bila kopališča, zamenjali s panelno ograjo, množičnega obiska več ni. Osvežitev ponuja tudi reka Sava, kjer prebivalci več ponudbe pričakujejo na akumulacijskih jezerih.

Suzana Vahtarić, Radio Slovenija