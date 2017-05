Slovenijo obišče vse več tujih turistov

Več turističnih nočitev so ustvarili turisti s skoraj vseh ključnih trgov

31. maj 2017 ob 12:46

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

V slovenskih turističnih nastanitvenih objektih so prejšnji mesec našteli več kot 810.000 turističnih nočitev, kar je 27 odstotkov več kot aprila lani.

Rast statistiki pripisujejo predvsem tujim turistom - ti so namreč ustvarili več kot 554.000 nočitev ali skoraj še enkrat več kot aprila lani. Domači turisti so jih v primerjavi z lanskim letom ustvarili odstotek manj.

Več turističnih nočitev kot aprila lani so ustvarili turisti s skoraj vseh ključnih trgov. Turisti iz Nemčije so ustvarili za 60 odstotkov nočitev več, iz Italije za 56 odstotkov več, iz Rusije za 50 odstotkov več, iz Avstrije za 49 odstotkov več in iz Hrvaške za 28 odstotkov več.

Manj prenočitev kot aprila lani so od teh turistov ustvarili le turisti iz Srbije, in sicer odstotek manj.

Največ nočitev v hotelih

V hotelih je bilo v aprila ustvarjenih skoraj 566.000 ali 70 odstotkov vseh nočitev turistov, v kampih osem odstotkov, v apartmajskih in počitniških naseljih pet odstotkov, v zasebnih sobah, apartmajih, hišah tudi pet odstotkov in v mladinskih hotelih štirje odstotki.

Število turističnih nočitev je bilo višje kot lanskega aprila v zasebnih sobah, apartmajih, hišah in v mladinskih hotelih (za 65 odstotkov v vsaki vrsti nastanitve), v kampih (za 45 odstotkov), hotelih (25 odstotkov) in v apartmajskih in počitniških naseljih (10 odstotkov).

Največ prenočitev turistov so tudi aprila imele zdraviliške občine (30 odstotkov ali skoraj 243.000), za njimi obmorske občine (23 odstotkov), gorske občine (17 odstotkov) in občina Ljubljana (15 odstotkov).

Uspešno prvo četrtletje

V prvih štirih letošnjih mesecih so imeli v turističnih nastanitvenih objektih več kot 2,7 milijona turističnih prenočitev, kar je 10 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Od tega so 1,6 milijona vseh prenočitev opravili tuji turisti, preostalih 1,1 milijona pa domači turisti.

Prihodov turistov je bilo v prvih štirih mesecih že več kot en milijon. V primerjavi s prvimi štirimi meseci lani je to 13 odstotkov več. Domačih je bilo pet odstotkov več, tujih pa za 18 odstotkov več, so še navedli na statističnem uradu.

T. H.