Slovenskim smučiščem svež sneg dal nov zagon

S sezono večinoma zadovoljni

8. februar 2018 ob 09:47

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Slovenska smučišča so kljub zelo toplemu januarju s sezono, ki se je začela razmeroma zgodaj, zadovoljna, z zadnjim sneženjem pa so dobila tudi nov zagon.

Na Voglu so do zdaj našteli 88 obratovalnih dni, kar je skoraj en mesec več kot v lanski sezoni. V tem času beležijo trikrat večji obisk kot lani v enakem obdobju, saj so do 1. februarja našteli že 45.200 smučarjev. Zadovoljni so predvsem z decembrskim obiskom okoli 17.000 smučarjev, saj je to število največje v zadnjih sedmih letih. Ob tem dodajajo, da največjo obiskanost smučišča pričakujejo v času prihajajočih zimskih šolskih počitnic.

Na smučišču Cerkno so imeli že več kot 50 smučarskih dni, smučišče pa je obiskalo več kot 46.000 ljudi. Zabeležili so tudi dobro zasedenost Hotela Cerkno, skupno pa do konca sezone pričakujejo več kot 90 tisoč smučarjev, saj glede na več kot meter in pol snega računajo na bogato sezono vse do aprila.

Največ snega, približno šest metrov, je na najvišje ležečem slovenskem smučišču Kaninu. Tam so sezono odprli 10. novembra lani in so do konca januarja našteli 39 dni obratovanja, v tem času pa prepeljali 13.200 potnikov. "S sezono smo za zdaj zadovoljni, težave imamo samo z velikim številom dni, ko zaradi vremenskih pogojev ne moremo obratovati," pojasnjuje v. d. direktorja javnega zavoda Sončni Kanin Marijan Skornišek in dodaja, da obratovanje načrtujejo vse do 6. maja.

Na Golteh so smučarske naprave zagnali 2. decembra, do 6. februarja pa so imeli 64 smučarskih dni in zabeležili 35.000 obiskovalcev. V tem času polnijo zadnje nastanitvene zmogljivosti za čas zimskih počitnic, tudi oni pa se nadejajo dolge in uspešne sezone.

V Kranjski Gori so smučarsko sezono začeli zgodaj, in sicer 24. novembra, do zdaj pa so uspeli našteti že več kot 75 obratovalnih dni in nekaj več kot 116.500 smučarjev. Upajo, da se bodo lahko približali številki iz lanske sezone, ko je smučišče obiskalo 188.000 smučarjev.

Na Krvavcu so z začetkom sezone 24. novembra zabeležili enega zgodnejših začetkov v 60-letnem obratovanju smučišča. Če bo vreme zdržalo, pravijo, da si lahko obetajo eno boljših sezon v zadnjih letih. V 75 dneh obratovanja je do 7. februarja smučišče obiskalo več kot 110.000 smučarjev.

Na Rogli so od 1. decembra do vključno 6. februarja našteli 110.453 smučarjev, kar je dobrih 21 odstotkov več kot v enakem obdobju lani.

Na Mariborskem Pohorju in Arehu pa s prvim delom zime niso najbolj zadovoljni, saj jim je topla zima poleg Zlate lisice odnesla tudi kar nekaj smučarjev. Računajo, da se bo ob bolj naklonjenih vremenskih oziroma snežnih razmerah, ki se kažejo v nadaljevanju sezone, obisk povečal, veliko pa si obetajo predvsem od počitniških terminov.

P. B.