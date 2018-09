Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Jakob Aljaž je dal leta 1895 na vrhu Triglava postaviti danes vsem dobro znan stolp. Foto: BoBo Triglav je priljubljen med gorniki, da bi pritisk omilili, so v Bohinju dali pobudo za 300 kilometrov dolgo krožno pot okoli Julijskih Alp. Projekt je vreden kar milijon evrov. Foto: BoBo

Spomin na "pogum slovenskega človeka, ki se je odpravil na vrh svojega sveta"

V Bohinjski Bistrici slovesna prireditev

2. september 2018 ob 22:14

Bohinjska Bistrica - MMC RTV SLO, STA

"Mnogi simboli so nas razdvajali in celo ločevali. Triglav pa nas je vedno povezoval," je na slovesnosti Domá pod Triglavom ob 240-letnici prvega vzpona na Triglav povedal predsednik države Borut Pahor.

"Triglav je simbol slovenstva, naše samobitnosti in preživetvene moči," je poudaril. Prepričan je, da nas bo "Triglav povezoval, dokler bo tu slovenski človek".

Najvišji slovenski vrh so 26. avgusta 1778 prvi osvojili štirje domačini iz Bohinja, in sicer rudarja Luka Korošec in Matevž Kos, lovec Štefan Rožič ter ranocelnik Lovrenc Willomitzer. "Za razliko od številnih drugih, tudi velikih narodov, ni bilo treba, da bi se na našo najvišjo goro kot prve povzpele tuje odprave," je ob tem dejal Pahor in izpostavil krepost ter pogum slovenskega človeka, da se je "odpravil na vrh svojega sveta".



Vzpon, ki je pred 240 leti uspel štirim domačinom, je primerjal z vzponom, ki smo ga začeli z razvojem Slovenije. "Veličasten, zahteven je tudi vzpon, ki smo ga začeli z lastno državo, vzpon k svobodni ustvarjalnosti, blagostanju in varnosti našega naroda. Četverici je takrat s skupnimi močmi uspelo. Prepričan sem, da bo, vselej, ko bomo znali združiti moči, uspevalo tudi nam," je sklenil Pahor.

Bohinjci so prvopristopnikom postavili spomenik in obletnico prvega pristopa na naš najvišji vrh izbrali za občinski praznik. Letošnji obletnici pa so namenili celoletno praznovanje. Prireditev Doma pod Triglavom si lahko ogledate v spodnjem posnetku.

