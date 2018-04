Ste smuči že pospravili v kot? Za praznike jih lahko vzamete iz omare!

Pred odhodom preverite razmere

27. april 2018 ob 10:45

Ljubljana/Bohinj/Bovec - MMC RTV SLO

Prvič po devetih letih bodo zaradi obilice snega letos na Krvavcu za prvomajske praznike lahko zagotovili smuko, vabita pa tudi Vogel in Kanin.

Zadnjič so smučarski navdušenci na Krvavcu za prvi maj lahko smučali leta 2009.

"Letošnja, s snegom bogata zima, na više ležečih pobočjih še vedno vztraja in vsi smučanja željni bodo lahko tudi med prvomajskimi prazniki naredili še nekaj zavojev na pobočju Zvoha in se po Spomladanski spuščali do Tihe doline," so sporočili iz Rekreacijsko turističnega centra Krvavec.

Kabinska žičnica bo od jutri naprej vozila od 7.30 do 19. ure, naprave na smučišču pa bodo obratovale do 12. ure.

Obratovale bodo štirisedežnica Tiha dolina ter dvosedežnici Zvoh in Njivce. Odprte bodo proge 10, 12 in 13. Cena vozovnice za prvomajsko smuko je 13 evrov na osebo.

S programa Rock'n'Flow in Muci pa bo odprt tudi Bike park Krvavec in tako bo na Krvavcu hkrati mogoče smučati in kolesariti.

Pomladanski smučarski užitki

Tudi Vogel, kjer je v celotni zimski sezoni zapadlo skoraj sedem metrov snega, sedaj pa je snežna odeja debela še 155 centimetrov, vabi na pomladanske smučarske užitke. Naprave na smučišču obratujejo od 8. do 14. ure, nihalka pa od 7.30 do 18. ure. Obratujejo naprave Brunarica, Storeč in Orlove glave.

Cena vozovnice je 20 evrov, za otroke ter mladino in upokojence pa 13 oziroma 17 evrov.

Čeprav je italijanska Sella Nevea (prelaz Na žlebeh) sezono končala 25. aprila, pa je slovenska stran Kanina, kjer je še vedno kar 550 cm snega, še vedno odprta. Cene vozovnic so znižane, ker pa je Kanin visokogorsko smučišče, na svoji spletni strani opozarjajo, da sledite vremenskim in snežnim informacijam.

Danes sta tako odprti progi Prevala in Podi, odprtje načrtujejo tudi v soboto in nedeljo, ob tem pa dodajajo, da bodo več informacij objavili dan prej ali zjutraj po 6. uri glede na zadnjo vremensko napoved. Na Kaninu je obratovanje naprav predvideno vse do 6. maja.

