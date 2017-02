Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Na Radiu Si najsmučišče iščejo vsako leto od leta 1990. Foto: MMC RTV SLO Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Tudi letos v iskanje najsmučišča doma in v tujini

Že 26. leto zapored smučarji izbirajo najboljša smučišča po svojem izboru

27. februar 2017 ob 14:54

Ljubljana - MMC RTV SLO

Kje je najlepše smučati? Tudi letos oddaja Naj smučišče obiskuje slovenska smučišča in daje smučarjem tako priložnost, da oddajo svoj glas. Najboljše slovensko smučišče sicer na Radiu Si iščejo že vse od leta 1990.

Tudi to zimo radijska ekipa oddaje "Naj smučišče" vsako soboto obiskuje slovenska smučišča od najmanjših do velikih. Tako lahko poslušalci na radijskih postajah – Radiu Si, Radiu Koper, Radiu Maribor in sodelujočih lokalnih radijskih postajah - slišijo, kakšne so razmere na progah, kako je poskrbljeno za varnost, katere so morebitne novosti, kakšne so cene smučarskih vozovnic in kako je poskrbljeno za dodatno animacijo ter zabavo.

V sezoni 2014/15 so akcijo še nadgradili in tako slovenski smučarji glasujejo tudi za "Top ski resort", najbolj priljubljen smučarski center v tujini. Akcija je zelo priljubljena tudi med avstrijskimi in italijanskimi zimsko-športnimi središči, saj Slovenci tudi tam zelo radi smučamo.

Vsi poslušalci in obiskovalci smučišč lahko vse do 15. marca oddajo svoj glas na smučiščih in na novi spletni spletni strani, kjer lahko na enem mestu pobrskate po ključnih informacijah o posameznih slovenskih smučiščih. Vsak teden med vsemi prispelimi glasovi izžrebajo nagrajence, ki prejmejo praktične nagrade, od smučarskih oblačil do smučarskih čelad, očal, vozovnic in ostalih praktičnih nagrad.

Ob koncu akcije bodo med vsemi, ki bodo oddali svoj glas, izžrebali tudi dobitnika velike nagrade, alpske smuči. Poleg glasov si ponudniki storitev na smučiščih želijo tudi komentarjev smučarjev, ki jim pomagajo izboljšati obstoječo turistično ponudbo.

Smučarska središča, ki bodo v svoji kategoriji skupno prejela največ glasov spletnega glasovanja in glasovnic s smučišč, dobijo naziv "Naj smučišče" oz. "Top ski resort". Nazive bodo tudi tokrat podelili ob koncu sezone.

Darja Potočan, Radio Si