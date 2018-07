Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 4 glasov Ocenite to novico! V ljubljanski občini je bilo ustvarjenih 13 odstotkov prenočitev. Foto: Radio Capodistria/Antonio Saccone Sorodne novice Oblasti omejujejo število turistov na Velikonočnem otoku Dodaj v

V juniju v Sloveniji našteli več kot 1,4 milijona prenočitev

72 odstotkov prenočitev tujih turistov

31. julij 2018 ob 16:41

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Statistični urad RS je v juniju v Sloveniji naštel več kot 570 tisoč prihodov turistov in več kot 1,4 milijona njihovih prenočitev.

Od tega je bilo skoraj 72 odstotkov vseh prenočitev tujih turistov, med njimi jih je bilo največ iz Nemčije. Prihodov domačih turistov je bilo junija 138.000, njihovih prenočitev pa skoraj 406.000. Tujih turistov je bilo 433.000, skupaj so ustvarili več kot milijon prenočitev.

Največ turistov k nam pride iz Nemčije, v juniju pa so ustvarili 14 odstotkov vseh prenočitev ali skoraj 145.000. Sledijo turisti iz Avstrije (devet odstotkov prenočitev), Italije (osem odstotkov), Združenega kraljestva (šest odstotkov), Nizozemske (pet odstotkov) in Češke (štiri odstotke).

Več kot 694.000 ali 48 odstotkov vseh prenočitev so turisti v juniju ustvarili v hotelih, 14 odstotkov v apartmajskih in počitniških naseljih, 14 odstotkov v kampih, pet odstotkov v zasebnih sobah, apartmajih in hišah ter pet odstotkov v mladinskih hotelih.

Največ prenočitev je bilo ustvarjenih v gorskih občinah – 29 odstotkov vseh oziroma skoraj 419.000. Sledijo obmorske občine (23 odstotkov), zdraviliške občine (19 odstotkov) in ljubljanska občina (13 odstotkov).

P. B.