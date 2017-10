Video: 135 let Radencev - od zdravilišča do term in nazaj do zdravilišča

Letno jih obišče okoli 45.000 gostov

2. oktober 2017 ob 21:39

Radenci - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Radenci so bili nekoč turistični biser nekdanje skupne države. Danes se številnim toži po zlatih časih, ko je bilo zdravilišče poleg pomembne gospodarske sile tudi gibalo družabnega življenja.

V Radencih praznujejo 135-letnico obstoja zdravilišča. To je znano predvsem bolnikom s srčno-žilnimi boleznimi.

In prav zdravilišče je skupaj z Radensko postavilo Radence na turistični zemljevid in močno vplivalo na razvoj kraja. Tod so že leta 1869 začeli polniti mineralno vodo, leta 1882 so začeli prihajati prvi gostje. Radenci so bili nekoč turistični biser nekdanje skupne države. A z leti je blišč vse bolj bledel.

S pomočjo občine in krajanov so obnovili park, precej težje je s propadajočimi vilami. "Največji vzrok je denacionalizacija, ta naša toga zakonodaja, ki že 20 let ne more speljati tega do konca," se huduje župan Janez Rihtarič.

Potem ko so pred leti zdravilišče Radenci preimenovali v terme, so se spet vrnili h koreninam. "Zdravilišče je naša osnovna dejavnost in smo nanjo zelo ponosni, tako da delamo vse aktivnosti, ki so povezane z zdravljenjem srčno-žilnih bolezni," pravi direktorica Vesna Maučec. Letno jih obišče okoli 45.000 gostov, imajo 125 zaposlenih.

T. H., Cirila Sever/TV Slovenija