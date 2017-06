Video: Bovec bogatejši za nov adrenalinski park

Nova turistična atrakcija

21. junij 2017 ob 20:01

Bovec - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija

V Bovcu so odprli nov pustolovski park, ki je na območju vhodne postaje krožne kabinske žičnice na Kanin, gre pa za zanimivo in dodatno turistično ponudbo tamkajšnje športne agencije.

Po zagotovilih graditeljev je pustolovski park postavljen po najvišjih evropskih varnostnih standardih, še vedno pa poudarjajo, da morajo udeleženci upoštevati varnostne zahteve, saj je kljub vsemu vsak na ovirah, ki so dvanajst metrov nad tlemi, sam.

Vsi udeleženci se najprej seznanijo z varnostnimi zahtevami. "Ko vodnik vidi, da znajo pravilno in varno uporabljati opremo, ga spustijo v park in nadaljuje sam," je za TV Slovenija pojasnil Filip Horvat iz bovškega športnega centra.

"Vedno je treba biti pripet z dvema karabinoma ter delati z glavo," še dodajajo. Pustolovski park ima sicer trideset odsekov - dvajset za odrasle, deset pa jih je bolj pri tleh in so namenjeni tudi za otroke. "Gre za samogradnjo, ampak smo jo izvajali v skladu z evropskim standardom za gradnjo tovrstnih naprav in je podprta z dokumentacijo."

Več si lahko ogledate v spodnjem prispevku.

Miloš Batistuta (TV Slovenija)