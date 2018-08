Video: Kanal gostil tradicionalne skoke v Sočo

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Prihodnje leto bo potekala že jubilejna 30. prireditev. Foto: BoBo Sorodne novice Z urejanjem označenih tekaških poti v Posočju upajo na razvoj tekaškega turizma

13. avgust 2018 ob 14:40

Kanal - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Kanal ob Soči je bil znova prizorišče že tradicionalne prireditve skoki z mostu, ki je ena od bolj odmevnih vsakoletnih popestritev turistične ponudbe v Posočju.

Tudi letos so se skokov v Sočo udeležili tuji skakalci, za slikovito kuliso pa so poskrbeli tudi številni gledalci, ki so napolnili naravne tribune pod znamenitim kamnitim kanalskim mostom. Most je 17 metrov nad gladino Soče in je že vrsto let poseben izziv za skakalce, ki so se na prireditvi zbrali že 29.

"Prizadevamo si dobiti skakalce iz Evrope, saj jih je vedno manj. Gledalci oziroma obiskovalci pa so vse bolj zahtevni, saj so v Kanalu videli že res vrhunske skoke," je za TV Slovenija pojasnil predsednik TD-ja Kanal Branko Dolenc.

Pogled z mostu tudi pri izkušenih skakalcih vzbuja kanček strahospoštovanja, pri tistih, ki se v globino poženejo prvič, pa še toliko bolj. "Malo te mora biti strah, sicer pozabiš na nevarnost. Da ostaneš varen, moraš imeti zdravo mero spoštovanja do strahu in nevarnosti. Vsaj malo," pa je pojasnila skakalka Laura Rose Daufenbach iz ZDA.

Za tradicijo domačih skakalcev je letos poskrbel 16-letni Domen Gabrijelčič, ki je priznal, da je bil strah prisoten že pred tremi leti, zdaj pa je tega manj. "Zdaj je že rutina."

Turistično društvo Kanal še bolj odmevno prireditev načrtuje za prihodnje leto, ko bodo praznovali 30-letni jubilej.

P. B., Sandi Škvarč (TV Slovenija)