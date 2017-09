Video: Neokrnjeni turizem v geometričnem središču Slovenije

2. september 2017 ob 14:38

Televizija Slovenija

V središču Slovenije se nahaja vas Slivna, kjer domačini neokrnjeno naravo in medsebojno povezanost ponujajo tudi turistom. Kot pravijo, ponujajo nekaj za vsak okus - tako za tiste bolj adrenalinske, kot tudi za umetniške duše.

Geometrično središče oziroma težiščna točka Slovenije leži v vasi Spodnja Slivna pri Vačah v občini Litija, kraj pa je poznan po številnih prireditvah, povezanih s slovenstvom, medtem ko narava obiskovalcem ponuja številne možnosti za izlete.

"Naš kraj Slivna letno obišče nekje 10 tisoč obiskovalcev, poleg obeležja Geoss in Kimovčevega muzeja starožitnosti pa smo našli možnost, kako turista v kraju zadržati dalj časa," je za TV Slovenija pojasnila Barbara Vrtačnik, ki se ukvarja z unikatno izdelavo keramike.

Turistično ponudbo širijo in bogatijo s povezovanjem. "Tisto, kar ljudje lahko res začutijo v teh naših krajih, je ta povezanost med ljudmi, še posebej vas Slivna, središče Slovenije, kjer so ljudje tradicionalno povezani med seboj," pojasnjuje Andreja Kovač iz Eko kmetije Vovše.

Pravo adrenalinsko doživetje

Najbolj prepoznaven je Pustolovski park Geoss, ki ga je pred sedmimi leti v gozdu postavila družina Kimovec. Poleg adrenalinskih vragolij in spusta po skoraj kilometer dolgi jeklenici so lansko leto svojo ponudbo želeli razširiti. "Ideja je bila seveda povezana z drevesi, kaj na drevesu bi še lahko naredili, da bi morda pritegnili tudi koga, ki ne bi ostal samo čez dan in potem je ta romantičen del dodal svoje, zato smo naredili doživetje v krošnji preko noči."

Bivanje v krošnjah je mogoče na posteljah, ki visijo iz dreves ali pa na platformi v krošnji dreves. Kot pravi Miloš Kimovec, ne gre le za prenočitev, pač pa za doživetje. "Imamo kar nekaj strank, ki so popolnoma neadrenalinske, ampak to jih pa tako potegne, da si želijo preizkusiti tovrstno nočitev. Zelo zanimivo je recimo, da pride tujec k nam samo zaradi tega in gre nato zjutraj svojo pot." V doživetje je poleg spanja vključena tudi večerja ob ognju in zajtrk v košari, kjer ponujajo izdelke iz Eko kmetije Vovše.

Ravno tovrstno sodelovanje različnih ponudnikov, ki se nahajajo v srcu Slovenije, bogati turistično ponudbo sicer majhnega, a bogatega kraja.

VIDEO Turizem v geometričnem središču Slovenije

P. B., Saša Kisovec (TV Slovenija)