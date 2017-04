Video: Predjamski grad lani sprejel kar 200.000 obiskovalcev

Prepletajo se skala in zidane stene

15. april 2017 ob 13:43

Postojna - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija

Le streljaj od Postojnske jame stoji Predjamski grad, ki velja za enega največjih jamskih gradov na svetu. Kraška jama, pred katero je postavljen, se tako močno prepleta z arhitekturo, da je ločnica med njima zabrisana.

Število obiskovalcev gradu se je v zadnjih petih letih podvojilo – 200.000 ljudi si ga je ogledalo lani. Grad je vzidan v kraško skalo. Jamske stene so ves čas vlažne in hladne, zaradi česar so notranji prostori hladnejši kot v drugih gradovih, po drugi strani pa je prebivalcem ravno to zagotavljajo pitno vodo.

Pod gradom je potoček, iz katerega bi lahko zajemali vodo, vendar pa bi bilo to zelo tvegano, saj bi jih oblegovalci na ta način zlahka zastrupili. Ko je bilo bivanje v gradu zaradi obleganja prenevarno, so se stanovalci zatekli v skrivne jamske prostore nad gradom.

Zgoraj so tudi zbirali vodo, ki je kapljala z jamskega stropa, in jo preusmerjali navzdol. Za pogumnejše obiskovalce je pot skozi rov še zdaj odprta. Erazma Predjamskega, ki je dejansko živel v gradu, naj bi ubila topovska krogla, ko je sedel na stranišču. Ali je to le legenda ali se je to res zgodilo, se ne ve. Stranišče je zaklenjeno, kamnite krogle pa so na ogled pred vrati. Posebnost tega gradu je tudi mučilnica, urejena v jami. Ne le da je tukaj podložnike, ki so grešili, bolelo, tudi zelo jih je zeblo.

Več si oglejte v spodnjem prispevku.

VIDEO Predjamski grad - največji jamski grad na svetu

A. P. J., Erika Pečnik Ladika