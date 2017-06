"Vrata v Pomurje" - paviljon Expano ob Soboškem jezeru

Zaživel bo predvidoma čez eno leto

22. junij 2017 ob 14:15

Slovenski paviljon, ki je na predlanski svetovni razstavi Expo v Milanu predstavljal našo državo, bo prihodnje leto stal ob Soboškem jezeru v Murski Soboti.

Tam ga bodo postavili kot "vrata v Pomurje", namenjen pa bo promociji turistične ponudbe in pomurskega gospodarstva. Po predstavitvi ustvarjalnih rešitev zasnove paviljona, ki se bo v Pomurju imenoval Expano, je zdaj čas za trimesečno javno razpravo in iskanje izvajalca gradbenih del, poroča Lidija Kosi, dopisnica Radio Slovenija iz Pomurja.

Pet ključnih stebrov pomurskega turizma

Expano bo Pomurje v malem, ime pa namiguje na doživetje Panonije oziroma Pomurja v angleščini, pravijo predstavniki podjetja Franc Franc, ki so pripravili izbrane vsebinske rešitve za opremo oziroma vsebino paviljona.

Manuel Kuran iz podjetja Franc Franc je dejal: "Paviljon je v osnovi razdeljen na gospodarski in turistični del. Turistični del se dotika petih ključnih stebrov pomurskega turizma, od narave, termalne vode, aktivnega turizma in kulinarike do kulturne dediščine, gospodarski del pa predstavlja nekakšno pisarno za internacionalizacijo pomurskega gospodarstva."

Tujim in domačim obiskovalcem bodo panonski svet predstavili na atraktiven in sodoben način, interaktivni doživljajski park jih bo z novo tehnologijo nagovarjal k nadaljnjemu raziskovanju in odkrivanju pokrajine, ki jo bodo predstavili zlasti skozi pet ključnih gospodarsko-turističnih stebrov. V paviljonu bodo tudi trgovina z domačimi dobrotami in spominki, center mobilnosti, restavracija kot kulinarični laboratorij ter kotiček za posedanje ob kavi.

Cena: tri milijone evrov in pol

Za paviljon bodo porabili tri milijone evrov in pol, od tega milijon iz pomurskega zakona, preostalo pa iz evropskih sredstev iz programa trajnostne urbane strategije ter proračuna Mestne občine Murska Sobota. Gradbeno dovoljenje že imajo, slavnostnega odprtja v prihodnjem letu pa še ne upajo podrobno napovedati, dodaja Kosijeva.

Cilj projekta je med drugim povečati pritok turistov in jih zadržati v pokrajini dalj časa, privabiti več domačih turistov, ponuditi mednarodno konkurenčno vsebino in turiste z visoko kupno močjo, za gospodarstvo pa prehod od klasičnega k novemu, sodobnemu gospodarstvu.

To, kar je Toskana za Italijo

Župan mestne občine Murska Sobota Aleksander Jevšek je ob predstavitvi poudaril, da bo paviljon tik ob avtocesti odlično mesto za razvoj vstopne točke v Pomurje in v Slovenijo, Pomurje pa naj bi s tem razvijali v prvovrsten turistični cilj predvsem za goste, "ki znajo ceniti čas, ki se ustavi, kjer duša najde svoj mir". Jevšek si tudi želi, da Pomurje za Slovenijo postane to, kar je Toskana za Italijo.

Tudi v Razvojnem centru Murska Sobota po besedah Bojana Kara projekt vidijo kot steber turističnega in poslovnega razvoja Pomurja, ki bo priložnost za vsako lokalno skupnost ter ponudnike turističnih vsebin, podjetja, kulturne ustanove, društva in vse, ki ustvarjajo pestro ponudbo pokrajine.

