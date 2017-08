Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Opazovalnice so postavile lovske družine na mestih, za katera je znano, da se tam gibljejo medvedi. Foto: SlovenianBears.com Opazovalnice so razprodane za dve leti vnaprej. Foto: SlovenianBears.com VIDEO Loška atrakcija: Opazovan... Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Vroča loška znamenitost, ki privablja tujce: Medvedji safari

Zamisel gostinca Miha Mlakarja

26. avgust 2017 ob 06:52

Postojna - MMC RTV SLO, RTV SLO

V teh dneh tudi Loški dolini ne manjka obiskovalcev z vsega sveta, ki so kar malce nenadejano odkrili kraje pod Snežnikom, potem ko si je gostinec Miha Mlakar domislil prav posebne znamenitosti - vodene ture po poteh medvedov.

Saj se spomnite nedavne spletne uspešnice posnetka medvedov, ki se zadovoljno kopajo v mlaki vode, ki jim jo je Mlakar natočil, da bi se v hudi vročini lahko odžejali. V samo nekaj dneh je imel posnetek na spletu že četrt milijona ogledov.

Mlakar je sicer že leta 2007 prišel na zamisel, da bi svoj konjiček, opazovanje medvedov, povzdignil v posel. A birokratski mlini so mleli počasi in mladi podjetnik je šele nedavno dobil vsa potrebna dovoljenja in soglasje lovcev, ki so bili sprva skeptični glede turističnega opazovanja medvedov, češ da je to divjina, ne pa živalski vrt.

A izkazalo se je, da je bila Mlakarjeva zamisel zadetek v polno, zanimanja, predvsem pri tujcih, neobdarjenih z medvedjo populacijo, pa je ogromno.

Opazovalnice razgrabljene

Mlakar jih na "fotosafari" vodi v sodelovanju z lovskimi družinami, opazovanje pa poteka z desetih opazovalnic, razporejenih na širokem območju od Postojne do Delnic na Hrvaškem, kjer gostje skozi line nato opazujejo in fotografirajo medvede. Mlakar, ki se oglašuje na spletni strani SlovenianBears.com, ob tem poudarja, da ne gre za industrijo, da ture organizirajo le nekajkrat letno, v skupini pa je največ do osem ljudi.

Morajo pa obiskovalci upoštevati številna navodila, da ne bi ogrozili naravnega okolja, v katerem živi okoli 500 rjavih medvedov. Ne škodi tudi, če ste potrpežljive narave - čakanje, da uzrete medveda, je namreč običajno večurna zadeva.

Rjavega medveda lahko v njegovem naravnem okolju na območju Evrope srečamo samo v Sloveniji, zato ni nič čudnega, kako veliko je zanimanje za medvedji fotolov. Vseh deset opazovalnic je zasedenih že za prihodnji dve leti, največ zanimanja pa je iz Italije, Avstrije, Švice in Velike Britanije.

Na "lov" za medvedi v temačne notranjske gozdove se je odpravila tudi RTV-jeva ekipa (prispevek desno).

