Airbus na krov velikana A380 stisnil še 80 dodatnih potniških sedežev

Upajo na večje število naročil

9. april 2017 ob 18:15

Hamburg - MMC RTV SLO/STA

Evropski letalski proizvajalec Airbus skuša največje potniško letalo na svetu A380 narediti privlačnejše za letalske družbe, saj zanimanje za naročila upada. Bo prostora za več potnikov pomagalo?

Pri Airbusu so se odločili za prilagoditve, kot so spremenjene stopnice med etažama, drugačna letalska kuhinja in ponekod ožji sedeži, največ pozornosti na sejmu Aircraft Interiors Expo v Hamburgu pa je pritegnilo 80 dodatnih potniških sedežev.

Do zdaj so bili tipi A380 večinoma opremljeni s 497 sedeži, s prilagoditvami pa se lahko to število dvigne na 575 potnikov v štirih razredih.

Airbus se že leta bori za nova naročila letal A380. Ker število naročil upada, je letno proizvodnjo že znižal z 28 na 12 letal. Letalske družbe po velikanski jekleni ptici še komaj kaj povprašujejo, saj je zaradi velikosti ta letala smiselno uporabljati le na omejenem številu dolgih prog. Manjša letala, kot sta airbus A350 in boeing 787 Dreamliner, se medtem prodajajo odlično.

Letalski prevozniki, med drugim Etihad iz Združenih arabskih emiratov, so že terjali nadgradnjo letala v varčnejšo različico A380 neo. Toda Airbus za zdaj o tem ne želi slišati, saj ob skromnih naročilih visoki izdatki za razvoj niso upravičeni. Ta teden predstavljene prilagoditve notranjosti so tako cenejši poskus krepitve prodaje.

T. H.