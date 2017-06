Foto: Pravljični svet moskovske podzemne železnice

Od mozaikov in marmorja do Leninovih kipov

Moskovska podzemna železnica je med najprometnejšimi na svetu, velja pa tudi za eno od vizualno najprivlačnejših. Ta pravljični podzemni svet z izpiljeno dodelanimi in bogato okrašenimi, prostornimi postajami je bil zgrajen z namenom prikazati vse bogastvo Sovjetske zveze - z mozaiki, marmorjem in vitraži vred.

Ko so jo leta 1935 odprli, je imela moskovska podzemna samo eno 11 kilometrov dolgo linijo in 13 postaj, na prvi dan odprtja pa je ta prvi sistem podzemne železnice v Sovjetski zvezi privabil 285.000 radovednih potnikov. Danes je postaj 206, podzemna prevozi do 9 milijonov potnikov dnevno, s 339 kilometri pa je peta najdaljša na svetu.

Brezhibne postaje moskovske podzemne železnice so mešanica starega in novega. Če izstopite na Trgu revolucije, boste videli potnike, kako pristopajo h kipu obmejnega paznika in za srečo drgnejo nos njegovemu psu. Na postaji stojijo štirje taki kipi, vsi štirje psi pa imajo od nenehnega drgnjenja povsem svetleče smrčke.

Podzemna železnica je bila sprva poimenovana po Vladimirju Iljiču Leninu, podobo nekdanjega voditelja pa še vedno lahko najdemo po postajah v obliki mozaikov, kipov in fresk. Tudi njegovega naslednika Stalina ni manjkalo, dokler ni leta 1956 Nikita Hruščov javno obsodil Stalinovo vladavino in njegov kult osebnosti, čemur je sledilo rušenje Stalinovih kipov po vsej Sovjetski zvezi.

Astronavt namesto Stalina

Na postaji Dobrininska danes mozaik prikazuje radostno množico, ki drži v rokah fotografijo astronavta. Na fotografiji je bil svoj čas Stalin, ki so ga kasneje zamaskirali v astronavta. Stalinov kip so umaknili s postaje Kurska v središču Moskve, so pa na vhodu v podzemno železnico leta 2009 obnovili vrstico sovjetske himne, ki se bere, kako je Stalin rusko ljudstvo navdahnil za delo in junaštvo. Vsi nad tem niso bili najbolj navdušeni.

Na Kijevski, postaji, zgrajeni leta 1954, ko je bila Ukrajina še del Sovjetske zveze, Rusija pa ji ni stopila na žulj s ponovno priključitvijo Krima, eno od sten zavzema živopisen mozaik, posvečen rusko-ukrajinskemu prijateljstvu. Daleč so ti časi.

V pripravah na mundial

Moskovska podzemna železnica se v zadnjih letih naglo širi in posodablja, saj se Rusija že pripravlja na nogometno svetovno prvenstvo, ki ga bo gostila leta 2018. Železnica je tako že zdaj opremljena z brezplačnim wi-fijem, postopoma pa tudi uvajajo napovedi vlakov v angleščini. Na bolj turističnih postajah so na tleh postavili t. i. točke za selfije, da bi tako potnikom pomagali najti najboljše pozicije za fotografijo z arhitekturo postaje v ozadju, medtem ko so na postaji, poimenovani po pisatelju Fjodorju Dostojevskem, nedavno odplesali baletno različico njegovega Idiota.

Še ena vidna sprememba je kontroverzna zamenjava mnogih starejših žensk, ki so včasih sedele v kabinah ob vznožju neskončno dolgih tekočih stopnic in ki so slovele po tem, da so znale kar srdito ošteti potnike, ki so se usedli na stopnice. Ena od teh "paznic", znana kot tetka Ljuda, je bila znana po tem, da je ob ponedeljkih pripovedovala šale, brala poezijo in nagovarjala potnike, naj si predstavljajo, da so v Angliji - če jih zamika hoditi gor in dol po tekočih stopnicah, naj to počno na levi. Danes so njihova mesta povečini zavzeli mlajši moški, ki, tako Reuters, še niso izkazali podobnih veščin zabavne komunikacije s potniki.

Zdi se, da se je podzemna železnica ruske prestolnice končno tudi sama zavedela, kako ikonična je, in je uvedla turistične stojnice s spominki, povezanimi s podzemno. Med njimi najdemo osemcentimetrski pomanjšan model paznika s psom (cena? 45 evrov) in podstavke z mozaiki s postaj.

