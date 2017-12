Predbožični letališki kaos: Piloti Ryanaira napovedali stavko

Letalska družba ne priznava sindikatov

12. december 2017 ob 19:45

Dublin - MMC RTV SLO

Če ste nameravali za božične praznike leteti z Ryanairom, se morda pripravite na kar nekaj nevšečnosti. Piloti in kabinsko osebje tega irskega nizkocenovnika so namreč napovedali stavko.

Kot poroča BBC, bo na Irskem bo 79 pilotov s sedežem v Dublinu stavkalo 20. decembra. Po navedbah Ryanaira, ki ne priznava sindikatov, predstavljajo okoli 28 odstotkov vseh njihovih dublinskih pilotov.

Piloti in osebje Ryanaira v Italiji pa je štiriurno stavko napovedalo za 15. december. Letalska družba je prejšnji teden sporočila, da bo napoved Italijanov "ignorirala", češ da tamkajšnje osebje svoje grožnje redko uresniči. Z ukrepi grozijo tudi Ryanairovi piloti na Portugalskem in Nemčiji.

Stavkajoči samo "obrobna skupina"

Cockpit, sindikat nemških pilotov, je sporočil, da bodo njegovi Ryanairovi člani stavkali za boljšo plačo in pogoje dela, če misli letalska družba še naprej zavračati pogajanja, obljubljajo pa, da tega ne bodo storili med božičnimi prazniki. Ryanair jim odgovarja, da "se ne misli ukvarjati ali priznavati" nemškega sindikata, "ne glede na to, kako mislijo ukrepati".

Sindikati letalskega osebja že dolgo navajajo, da Ryanair svojim pilotom ne zagotavlja enake plače in pogojev dela kot konkurenca.

Impact, sindikat irskih pilotov, opozarja pred še obsežnejšimi stavkami, če se Ryanairu ne bo uspelo dogovoriti s svojimi člani.

"Ryanair bo vse take motnje, če se pojavijo, rešil sproti, se pa iskreno opravičujemo strankam za morebitne nevšečnosti," so sporočili iz družbe, ki stavkajoče označujejo za "manjšo obrobno skupino", ki da bo tako ali tako kmalu zapustila Ryanair in da jih za to "ne briga, koliko težav bodo nakopali kolegom ali potnikom".

K. S.