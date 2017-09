Prihaja Air Franceov "milenijski" nizkocenovnik s stevardesami v supergah

Z Joonom želi Air France znižati stroške

25. september 2017 ob 18:23

Pariz - MMC RTV SLO, Reuters

Francoska letalska družba Air France je uradno zagnala svojega nizkocenovnika Joon, s katerim želijo pritegniti predvsem mlajše potnike.

Pri matični družbi so pojasnili, da bo Joon sprva letel na šest destinacij, nato pa nameravajo svojo ponudbo še razširiti. S 1. decembrom bodo začeli leteti v štiri evropska mesta - Barcelono, Berlin, Lizbono in Porto, poleti pa še v Fortalezo v Braziliji in na Sejšele.

Merijo na generacijo milenijcev, celotno potovalno izkušnjo nameravajo narediti bolj sproščeno, kar dokazujejo tudi uniforme letalske posadke - stevardese in stevardi bodo namreč obuti v bele športne copate in udobne majice.

Novo nizkocenovno letalsko družbo bo vodil Jean-Michel Mathieu, ki za projekt skrbi že od samega začetka, v skupini Air France-KLM pa je imel že več različnih funkcij.

Z Joonom želi Air France znižati stroške, da bi lahko tekmoval z zalivskimi prevozniki na dolgih in nizkocenovniki na kratkih poletih.

T. H.