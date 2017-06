Poudarki Okoli 10 odstotkov potnikov iz Slovenije

Z bližnjega Gradca po novem tudi v Birmingham in Amsterdam

Širijo tudi ponudbo čarterskih poletov

12. junij 2017 ob 16:14

Maribor - MMC RTV SLO/STA

Letališče Gradec, s katerega se na pot pogosto odpravijo tudi slovenski potniki, je letos uvedlo dve novi redni povezavi - z Birminghamom in Amsterdamom.

Redna letalska povezava z angleškim mestom Birmingham, kamor štirikrat tedensko leti BMI Regional, je bila vzpostavljena zlasti za potrebe gospodarstva, veliko zanimanje za to destinacijo pa so pokazali tudi potniki, ki bi tja potovali zasebno. Amsterdam, kamor prevoznik KLM leti enkrat na dan, pa je zanimiv predvsem zaradi turizma in dobrih možnosti nadaljevanja poti naprej po svetu, je na novinarski konferenci v Mariboru povedal direktor graškega letališča Gerhard Widmann.

Pri načrtovanju prihodnosti letališča upoštevajo dejstvo, da je avstrijska Štajerska močno izvozno naravnana in tako poskuša letališče s svojo ponudbo pozorno slediti tem trendom. "Regionalno letališče je vedno zrcalo regije," je dejal in dodal, da se morebitnega pospešenega razvoja mariborskega letališča ne boji. "Konkurenca je vedno bila in bo, pri nas recimo Dunaj in Celovec," je dejal. Na letališču sledijo predvsem svojim ciljem - eden glavnih je še vedno povečanje obsega prometa, predvsem s širitvijo mreže ciljev, razvijanjem letališča v poslovno središče in krepitvijo ponudbe.

Pred tremi tedni so sicer izgubili redno povezavo z Berlinom, a že tečejo pogovori, da bi našli novega ponudnika za te polete, je zagotovil Widmann.

Med čarterskimi poleti jih je največ namenjenih v Grčijo

V poletnem času je z graškega letališča sicer mogoče leteti v več kot 50 krajev. Večino čarterskih poletov opravijo v Grčijo - letos so vzpostavili tudi povezavo z otokom Paros -, poleg tega pa še v Španijo, Italijo, Hrvaško, Egipt (z letošnjim letom tudi v letovišče Marsa Alam) in Bolgarijo.

"Letalski posel je za regionalna letališča že vrsto let zelo zahteven in poln izzivov s stalnimi vzponi in padci. V zadnjih letih nam je vedno znova uspelo povezati Gradec z novimi destinacijami in tako smo marsikateri udarec laže prenesli," je povedal direktor letališča. Število potnikov želijo povečevati tudi s krepitvijo ponudbe na samem letališču. V zadnjih mesecih so na različnih mestih na terminalu in terasi za obiskovalce namestili digitalne informacijske točke, s katerimi si lahko potniki krajšajo čas in pridobivajo pomembne informacije.

Okoli 10 odstotkov potnikov iz Slovenije

Lani so imeli 982.000 potnikov, s čimer so že tretje leto zapored imeli rast, povečuje pa se tudi tovorni promet. Približno desetina potnikov prihaja iz Slovenije, večinoma iz severovzhodne Slovenije vse do Celja.

