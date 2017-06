Vozi me vlak v daljave ... do Prevalj, nato pa s kolesom naprej

Prizadevanja za vzpostavitev Dravske kolesarske poti

24. junij 2017 ob 20:24

Dravograd - MMC RTV SLO/STA

Odkrivanje Slovenije s kolesom postaja vse bolj vabljivo za popotnike, ugotavljajo na Slovenskih železnicah (SŽ), ki so zato vlake opremile z dodatnimi prostori za prevoz koles.

Na koroško progo od Maribora do Prevalj so tako prav danes poslale prvi tovrstni sobotni vlak, njihova uvedba pa sodi v sklop prizadevanj za širši razvoj kolesarskega turizma in vzpostavitev Dravske kolesarske poti.

Kolesarska pot ob reki Dravi v Avstriji prinaša tamkajšnjim turističnim delavcem okoli 150.000 turističnih nočitev letno, tudi priljubljenost te poti v Avstriji pa daje dobre obete za njen razvoj v Sloveniji. Kolesarska pot je ob Dravi v Sloveniji že umeščena v prostor v dolžini okoli 150 kilometrov, po napovedih pa bi lahko bila dokončno urejena in povezana v petih letih.

Na koroški progi med Mariborom in Prevaljami bodo vlaki z dodatnim prostorom za kolesa vozili vse sobote od danes do 2. septembra, in sicer iz Maribora dvakrat dnevno proti Koroški in s Prevalj nazaj dvakrat dnevno proti Mariboru.

"Velika pridobitev za kolesarski turizem"

Potniški vlaki se tako po več letih ponovno vračajo na koroško progo tudi ob sobotah, vse skupaj pa je, kot navajajo na Regionalni razvojni agenciji (RRA) Koroška, rezultat dobrega sodelovanja med RRA Koroška, direkcijo za infrastrukturo in Slovenskimi železnicami. Kot poudarjajo na RRA, je to "velika pridobitev za kolesarski turizem"

Ker vlaki, ki vozijo po koroški progi, vozijo tudi proti Murski Soboti, se povečuje tudi možnost prevoza koles v tem delu Slovenije, navajajo na SŽ-ju, kjer ugotavljajo, da kolesarjenje oziroma odkrivanje Slovenije s kolesom postaja vse bolj vabljivo in zanimivo za domače in tuje popotnike.

Po podatkih SŽ-ja so vse vlakovne garniture že od letošnjih prvomajskih praznikih pripravljene za prevoz dodatnih 15 koles, saj so začasno odstranili del sedežev in prostor namenili za prevoz koles.

T. H.