Foto: V Firencah nad turiste s polivanjem stopnic

Preprečiti želijo dolgo posedanje

31. maj 2017 ob 18:55

Firence - MMC RTV SLO

V Firencah so se nad množico turistov, ki posedajo pred baziliko Santa Croce, spravili z vodo. Stopnice so začeli redno polivati, saj nočejo, da se turisti tam zadržujejo dalj časa.

Župan Firenc je sporočil, da bodo bili turisti primorani kosilo jesti na mokrem, če bodo posedali na stopnicah pred znanimi mestnimi bazilikami. Najprej so se lotili ravno slavne bazilike Santa Croce, kjer je pokopan umetnik Michelangelo, sledile pa bodo še druge. Stopnice bodo s cevjo polivali vsak dan ravno v času kosila.

"Nič nimamo proti turistom. Zavedamo se, da so za mesto zelo pomembni," je za The Guardian pojasnil župan Firenc Dario Nardella. "A začele so se pojavljati težave s spoštovanjem kulture. Večina turistov je spoštljivih in elegantnih, to je res. A zadnje čase se je močno povečalo število tistih, ki naše dediščine ne spoštujejo in posedajo na tistih stopnicah ter za seboj po ulicah pustijo ogromno smeti."

Ob tem izpostavlja predvsem tiste, ki v mesto pridejo na križarkah. Tako so v Firencah zgolj nekaj ur. "Seveda ni prepovedano, če poješ sendvič medtem ko se sprehajaš po ulicah. Prav tako ne prepovedujemo tega, da se ljudje za kratek čas kam usedejo. Želimo ustaviti dolgo posedanje na površinah ob glavnih turističnih atrakcijah. Če sedijo, bodo mokri. To se nam je zdela precej bolj elegantna rešitev kot pisanje kazni."

To je sicer le ena izmed mnogih sprememb v povezavi s turizmom, ki jih je od leta 2014 v mestu, ki letno privabi približno 12 milijonov turistov, uvedel Nardella.

P. B., foto: EPA