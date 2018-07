Na črnogorski obali z naložbo milijarde evrov raste prestižno mesto

Prvi izmed sedmih hotelov že sprejema goste

24. julij 2018 ob 10:43

Podgorica - MMC RTV SLO

V zalivu Trašte na polotoku Luštica raste projekt, ki bo prinesel popolnoma novo prestižno mesto, namenjeno tako turistom kot tistim, ki si bodo tam želeli živeti.

Kot poroča Forbes, bo na koncu na 690 hektarjih živelo približno tisoč domačinov, mesto se bo ponašalo s približno tisoč apartmaji in 500 vilami. Poleg tega bo imelo še sedem hotelov, dve marini, igrišče za golf in kar nekaj javnih ustanov, kot sta šola in bolnišnica.

Celotna naložba znaša 1,1 milijarde evrov, od tega pa 10 odstotkov prispeva črnogorska vlada. Prva faza projekta naj bi bila končana do konca prihodnjega leta, ta mesec pa so tam odprli že prvi hotel, ki je nastal v sodelovanju z azijsko hotelsko verigo GHM.

"Zelo veseli smo, da odpiramo prvi hotel," je pojasnil generalni direktor hotela The Chedi Luštica Bay Marc de Ruijter. To bo njihov drugi hotel v Evropi (prvi je v Švici), ima pa 111 sob, zasebno plažo, zunanji in notranji bazen, dostop do marine in dve restavraciji ter bar. Če bi tam želeli prenočiti na začetku avgusta, bi za eno noč morali odšteti slabih 300 evrov.

Gostje se lahko z avtomobilom pripeljejo neposredno do hotela, kjer uslužbenci poskrbijo za parkiranje, druga možnost pa je parkiranje na parkirišču na vrhu, kjer turisti nato počakajo, da jih pobere golfsko vozilo in jih odpelje do izbrane destinacije - pa naj bo to hotel, marina ali eden izmed apartmajev.

Nekateri prebivalci na tem območju živijo že tri leta, sicer pa je gradbenim sodelavcem do zdaj uspelo dokončati 160 apartmajev, prodanih pa je že 250.

"Črna gora vedno bolj postaja destinacija za tiste, ki si želijo prestižnih počitnic. Super je, da ikonično znamko Chedi prinašamo tudi sem, saj je to popoln projekt za Luštico," pa pojasnjuje predstavnik vodstva hotela Darren Gibson.

